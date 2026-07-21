Tân thủ tướng Burnham cam kết biến nhiệm kỳ thành “bước ngoặt của nước Anh”

Thủ tướng mới của Anh Andy Burnham cam kết đưa đất nước thoát khỏi nhiều năm bất ổn chính trị và xây dựng một mô hình phát triển mới, sau khi chính thức tiếp quản cương vị lãnh đạo chính phủ từ ông Keir Starmer.

Tân thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại số 10 phố Downing ngay sau lễ nhậm chức, ngày 20/7, ông Burnham nhấn mạnh, các chính trị gia đã không mang lại sự ổn định cần thiết để cải thiện mức sống của người dân. Nhà lãnh đạo mới khẳng định, sẽ triển khai các biện pháp trước mắt nhằm giảm áp lực sinh hoạt, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho nước Anh trong thập niên tới.

Ông Burnham cho biết: “Tôi biết người dân đã chán ngấy với chính trị. Chúng ta đã không làm đủ tốt và cần phải thay đổi”, đồng thời cam kết biến nhiệm kỳ của mình thành “bước ngoặt của nước Anh” sau nhiều năm biến động kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.

Là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng một thập niên, ông Burnham cho biết, ưu tiên đầu tiên của chính phủ là giải quyết tình trạng vô gia cư, đồng thời xử lý các vấn đề cấp bách khác như nhập cư trái phép, cải cách dịch vụ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngay sau khi công bố nội các mới, ông Burnham đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey làm Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, ông Ed Miliband được giao giữ cương vị Ngoại trưởng. Việc nhiều đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Keir Starmer rời chính phủ được xem là dấu hiệu cho thấy ông Burnham muốn xây dựng một ê-kíp mới và tạo dấu ấn khác biệt trong điều hành.

Theo nhà lãnh đạo Anh, chính phủ sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngày 21/7, trong khi kế hoạch cải cách kéo dài 10 năm sẽ được hoàn thiện trong vài tháng tới. Ông cũng tái khẳng định mục tiêu xây dựng thêm nhà ở xã hội, cải cách hệ thống phúc lợi và tăng đầu tư cho quốc phòng.

Tân thủ tướng Andy Burnham đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Về đối ngoại, ngay sau khi nhậm chức, ông Burnham đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, quốc phòng và an ninh, trong đó có tình hình tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc điện đàm, ông Burnham khẳng định bảo đảm an ninh của Anh và các đồng minh sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, đồng thời tái khẳng định cam kết của London đối với việc bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz nhằm duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu và giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Burnham và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với chính phủ mới của Anh trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.