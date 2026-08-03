Dữ liệu cá nhân của 100.000 sĩ quan cảnh sát Anh bị rò rỉ

Tên và thông tin liên hệ của khoảng 100.000 cảnh sát Anh đã bị rò rỉ sau khi tội phạm mạng xâm nhập một cơ sở dữ liệu quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật, khiến những sĩ quan đã dành nhiều năm truy bắt tội phạm nay phải đối mặt với chính những mối đe dọa mà họ điều tra.

Tên và thông tin liên hệ của khoảng 100.000 cảnh sát Anh đã bị rò rỉ sau khi tội phạm mạng xâm nhập một cơ sở dữ liệu quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật. Ảnh: Aa.

Theo tờ The Times, vụ rò rỉ, được thông báo vào cuối ngày 2/8, xảy ra sau một chiến dịch tấn công mạng trên diện rộng, trong đó dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) và Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) cũng bị xâm phạm. Vụ việc mới nhất xảy ra chỉ vài ngày sau khi tin tặc tấn công Bộ Giáo dục (DfE), làm lộ hơn 500.000 hồ sơ.

Tin tặc đã làm lộ thông tin về đơn vị công tác của các sĩ quan cảnh sát sau khi xâm nhập vào Cơ sở dữ liệu pháp lý quốc gia của cảnh sát (PNLD), một nguồn tài liệu pháp lý trực tuyến được các lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ trên khắp Vương quốc Anh sử dụng. Một nguồn tin cho biết hầu hết cảnh sát đã từng sử dụng cơ sở dữ liệu pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ nghiệp vụ thường ngày.

Các cơ quan chức năng cho rằng nhóm tội phạm mạng ExfilSquad đứng sau vụ tấn công. Đây là một phần trong loạt vụ xâm nhập mạng gần đây nhằm vào các tổ chức phương Tây.

Nhiều người lo ngại vệc thông tin cá nhân của các sỹ quan cảnh sát bị rò rỉ có thể đặt họ vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng. Ảnh: Thetimes.

Nhiều người lo ngại rằng, việc các sĩ quan cảnh sát từng làm việc trong lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng và đưa những tên tội phạm cấp cao vào tù. Việc thông tin cá nhân của họ bị rò rỉ có thể đặt các sĩ quan vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng.

Trước đó, vụ tấn công mạng vào Bộ Giáo dục Anh đã dẫn đến việc 607.000 mẩu dữ liệu bị rò rỉ và được cho là nhằm mục đích tài chính. Nhóm ExfilSquad tuyên bố khoản phí chúng yêu cầu chỉ là một phần nhỏ so với chi phí kiện tụng nếu dữ liệu bị rò rỉ.

Ông Jake Moore, cố vấn an ninh toàn cầu của Eset, công ty an ninh mạng hàng đầu châu Âu, cho biết: “Đáng tiếc là các cơ quan chính phủ đang bị xem là những mục tiêu dễ tấn công hơn vì họ chưa đầu tư đủ để bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích đáng”. Trong khi chính phủ Anh cho biết các cơ quan liên quan của Chính phủ có các năng lực chuyên trách để ứng phó với các sự cố mạng và đang tiến hành cuộc điều tra.

Thanh Vân

Nguồn: Telegraph.