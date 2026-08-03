Hàn Quốc thành lập cơ quan phản gián mới

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/8 chính thức thành lập cơ quan phản gián mới với nhiệm vụ đối phó các hoạt động gián điệp, khủng bố và các mối đe dọa an ninh. Đây là một phần trong chương trình cải tổ toàn diện nhằm thay thế Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (DCC), cơ quan nhiều năm qua vấp phải chỉ trích vì bị cho là có ảnh hưởng quá lớn trong lĩnh vực chính trị.

Hàn Quốc thành lập cơ quan phản gián mới trong chương trình cải tổ ngành quốc phòng. Ảnh: www.mk.co.kr.

Cơ quan phản gián mới là một trong ba đầu mối được thành lập theo kế hoạch cải tổ do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hồi đầu tháng 6. Theo kế hoạch này, Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng sẽ bị giải thể sau 49 năm hoạt động, đồng thời các chức năng cốt lõi của đơn vị sẽ được phân bổ cho các cơ quan mới và một số đơn vị hiện có.

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan mới sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các hoạt động tình báo ngày càng tinh vi. Ngoài nhiệm vụ phản gián, đơn vị này còn có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ bảo đảm an ninh cho các chương trình chiến lược, trong đó có hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu chiến (MRO) được Hàn Quốc triển khai phối hợp với Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết một trong những trọng tâm của cơ quan mới là bảo vệ các công nghệ quốc phòng tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống vệ tinh trước các nguy cơ tấn công mạng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập một đơn vị hỗ trợ an ninh mới. Ảnh: The Defense Post.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thành lập một đơn vị hỗ trợ an ninh mới, phụ trách công tác bảo đảm an ninh nội bộ trong quân đội, bao gồm kiểm tra an ninh tại các đơn vị từ cấp quân đoàn trở lên và điều tra các vụ việc vi phạm quy định bảo mật. Theo kế hoạch cải tổ, Hàn Quốc cũng sẽ thành lập một đơn vị điều tra độc lập chuyên xử lý các hành vi đe dọa an ninh quốc gia như gián điệp, phản quốc và tội phạm mạng.

Việc cải tổ được triển khai trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng tiếp tục đối mặt với nhiều tranh cãi, đặc biệt sau khi đơn vị này bị cho là có liên quan đến sự kiện cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất thành vào tháng 12/2024.

Lê Hà.