Der Spiegel: Nội bộ CDU bàn kịch bản thay Thủ tướng Merz sau bầu cử tháng 9

Tạp chí Der Spiegel số ra ngày 2/8 dẫn các nguồn tin trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho biết một số lãnh đạo đảng đã bắt đầu thảo luận kín các phương án nhân sự liên quan đến Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử nghị viện tại 3 bang của Đức vào tháng 9, trong bối cảnh ông đang đối mặt sức ép gia tăng cả trong nội bộ đảng và trên chính trường.

Tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin các lãnh đạo nội bộ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đang thảo luận kín về khả năng kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng và vai trò lãnh đạo của ông Friedrich Merz do khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Ảnh: Der Spiegel.

Theo nguồn tin của Der Spiegel, nhiều thành viên lãnh đạo CDU bày tỏ lo ngại về sự suy giảm uy tín của ông Merz sau những diễn biến chính trị gần đây.

Bài viết cho biết một số ý kiến trong nội bộ CDU nhận định, nếu liên minh tiếp tục đạt kết quả không như kỳ vọng trong các cuộc bầu cử địa phương, áp lực yêu cầu thay đổi vị trí lãnh đạo chính phủ có thể gia tăng. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng ông Merz có thể phải rời cương vị thủ tướng sau cuộc bầu cử tháng 9, dù đến nay chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian gần đây cho thấy CDU/CSU liên tục chịu sức ép từ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), trong khi niềm tin đối với ban lãnh đạo đảng có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CDU từ chối bình luận về các thông tin liên quan đến khả năng chuyển giao quyền lực.

Từ trái sang phải: Thủ tướng Đức kiêm Chủ tịch đảng CDU Friedrich Merz, Tổng thư ký CDU được chỉ định Franziska Hoppermann và Bộ trưởng Y tế Đức được chỉ định Carsten Linnemann tại Berlin. Ảnh: AFP.

Bài báo cũng cho biết, trong trường hợp xuất hiện sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst là một trong những cái tên được nhắc đến như ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Merz.

Cuộc bầu cử nghị viện tại ba bang của Đức vào tháng 9 được giới quan sát đánh giá sẽ là phép thử quan trọng đối với vị thế chính trị của liên minh CDU/CSU cũng như tương lai của Thủ tướng Friedrich Merz.

Hiện, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ CDU về bất kỳ kế hoạch thay đổi vị trí thủ tướng .

Nhật Lệ

Nguồn: Der Spiegel, Izvestia.