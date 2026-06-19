Thủ tướng Anh đối mặt thách thức mới từ chính trị gia Andy Burnham

Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield, trở lại Quốc hội và làm gia tăng đồn đoán về khả năng thách thức vị thế của Thủ tướng Keir Starmer trong đảng Lao động.

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Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt thách thức mới từ chính trị gia Andy Burnham. Ảnh: The Japan Times.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào sáng sớm ngày 19/6, ông Burnham giành 54% số phiếu bầu, vượt xa ứng cử viên của đảng Cải cách Anh Robert Kenyon (35%). Đảng Khôi phục nước Anh đứng thứ ba với 7%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 58,75%, cao hơn 6 điểm phần trăm so với cuộc tổng tuyển cử trước đó.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Burnham cho rằng, kết quả này có thể trở thành “bước ngoặt” của chính trường Anh. Theo chính trị gia này, cử tri đã bỏ phiếu cho sự thay đổi, cho việc trao thêm quyền lực cho miền Bắc nước Anh và những khu vực mà họ cho là bị London bỏ quên. Ông nhấn mạnh, đây là “cơ hội cuối cùng để Công đảng thay đổi”, đồng thời kêu gọi xây dựng một nền chính trị dựa trên sự đoàn kết và hy vọng, thay vì đi theo con đường chia rẽ.

Giới phân tích nhận định chiến thắng của ông Burnham như một “gáo nước lạnh” dội vào lòng tin vốn đã lung lay của Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer. Kể từ sau chiến thắng vang dội vào năm 2024, uy tín của ông Starmer đã sụt giảm nghiêm trọng do các sai lầm chính sách và nhân sự, dẫn đến thất bại nặng nề của đảng Lao động tại các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5 vừa qua. Trong chưa đầy hai năm, đã có tới 20 bộ trưởng từ chức khỏi chính phủ của ông Starmer vì mất lòng tin vào thủ tướng.

Theo kế hoạch, ông Andy Burnham sẽ tới London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ tại Hạ viện ngay trong thứ Hai tới (ngày 22/6) và nhiều khả năng sẽ yêu cầu một cuộc đối thoại trực tiếp với ông Starmer để thảo luận về một lộ trình chuyển giao quyền lực.

Thị trưởng Greater Manchester, Andy Burnham vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield. Ảnh: The Independent.

Chiến thắng tại Makerfield được xem là một trong những kết quả bầu cử bổ sung có ảnh hưởng lớn nhất trong những năm gần đây. Ông Burnham được cho có nhiều khả năng sẽ tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng, thay thế Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nếu một cuộc bầu cử lãnh đạo được kích hoạt trong thời gian tới.

Theo hệ thống chính trị Anh, các nghị sĩ đảng cầm quyền hoàn toàn có quyền bầu chọn Thủ tướng mới giữa nhiệm kỳ mà không cần tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc.

Thanh Giang