Thủ tướng Ấn Độ: Thế giới đang đối mặt khủng hoảng lòng tin

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, sự thiếu hụt lòng tin giữa các quốc gia đang trở thành thách thức lớn đối với hợp tác toàn cầu.

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Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi củng cố lòng tin trong hợp tác toàn cầu. Ảnh: Wion.

Phát biểu tại Phiên Đối thoại Mở rộng về “Xây dựng quan hệ đối tác mới và củng cố đoàn kết quốc tế”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng, thách thức lớn nhất của nhân loại hiện nay không phải là sự khan hiếm nguồn lực, mà là sự suy giảm lòng tin giữa các quốc gia.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, lòng tin chính là tài sản chiến lược sống còn của thời đại, quyết định sự thành bại của các mối quan hệ đối tác toàn cầu trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng, công nghệ và các thể chế đa phương phục vụ cho lợi ích chung thay vì biến thành vũ khí.

Đề cập tình hình Trung Đông, ông Modi hoan nghênh những tiến triển trong các nỗ lực hòa bình tại khu vực, đồng thời lưu ý, cuộc khủng hoảng vừa qua đã gây tổn thất về người và tài sản đối với nhiều quốc gia. Ông cho biết, các gián đoạn đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong khi một số công dân Ấn Độ cũng thiệt mạng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Ấn Độ cũng cảnh báo, các lợi ích quốc gia cục bộ đang làm suy yếu hợp tác quốc tế, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức xuyên biên giới như an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Dẫn lại bài học từ đại dịch COVID-19, ông cho rằng cuộc khủng hoảng này đã bộc lộ những hạn chế của cơ chế đoàn kết toàn cầu và cho thấy tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin trong quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Modi đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau lễ chụp ảnh chung của các nhà lãnh đạo. Ảnh: The Indian Express.

Khẳng định cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong chính sách phát triển, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng chống chịu thiên tai và nhiên liệu sinh học, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của các quan hệ đối tác là giúp các quốc gia nâng cao năng lực tự phát triển bền vững.

Thanh Giang