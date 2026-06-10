Thượng đỉnh Mỹ - Ấn giữa "bão thuế" và căng thẳng khu vực

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào tuần tới tại Pháp.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7. Ảnh: WION.

Nếu được thúc đẩy thành công, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn một năm bế tắc ngoại giao, kể từ chuyến thăm Mỹ của ông Modi vào tháng 2/2025.

Cuộc gặp mang tính bước ngoặt này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và New Delhi đang đối mặt với nhiều rạn nứt mang tính chiến lược. Những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Mỹ cùng chủ trương ưu tiên lợi ích quốc gia của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo thêm áp lực đối với quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ.

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington, New Delhi đã chủ động tăng cường gắn kết với châu Âu. Động thái này được cụ thể hóa bằng việc Ấn Độ và Liên minh Châu Âu (EU) vừa chính thức công bố một Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA), đồng thời siết chặt hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có chuyến thăm tới Ấn Độ để duy trì các vòng đàm phán thương mại tiềm năng, song những bất đồng cốt lõi vẫn chưa được thu hẹp.

Bên cạnh mặt trận kinh tế, hồ sơ an ninh khu vực cũng là một rào cản lớn. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pahalgam và cuộc xung đột quân sự nổ ra vào tháng 5 vừa qua giữa Ấn Độ và Pakistan. Dù Tổng thống Trump ngỏ ý muốn làm trung gian hòa giải, New Delhi đã thẳng thừng bác bỏ và khẳng định đây là vấn đề khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 và hội đàm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cuộc gặp bên lề G7 nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu từ ngày 13-19/6 của Thủ tướng Modi, bao gồm các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử tới Slovakia.

Giới quan sát nhận định, nỗ lực thu xếp đối thoại cho thấy cả Mỹ và Ấn Độ đều muốn kiểm soát bất đồng, đồng thời kết quả cuộc gặp sẽ định hình đáng kể cục diện địa chính trị và thương mại tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thời gian tới.

Thanh Giang