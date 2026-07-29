Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại các khu di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026), chiều 29/7, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, xã Thiệu Tiến và Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973), xã Thiệu Trung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa cũ. Chi bộ Thiệu Hóa sau đó hợp nhất cùng Chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn cũ), Chi bộ Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân cũ) để thành lập Đảng bộ tỉnh vào ngày 29/7/1930, đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tưởng nhớ những người đảng viên Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ những người đảng viên Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng dân quân và các em thiếu nhi xã Thiệu Tiến dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ Cộng sản kiên trung, những người đảng viên Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi các thế hệ của gia đình họ Vương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ Cộng sản kiên trung, những đảng viên Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử quý báu, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967-1973.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, giai đoạn 1967-1973, ở xã Thiệu Trung.

Đây là nơi Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ nơi đây, nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết sách quan trọng đã được ban hành, góp phần huy động sức người, sức của phục vụ tiền tuyến lớn miền Nam; đồng thời duy trì sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, xây dựng hậu phương vững chắc, góp phần cùng cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh giai đoạn 1967-1973.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh giai đoạn 1967-1973.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh giai đoạn 1967-1973.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1967-1973.

Trong không khí thiêng liêng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa. Đồng thời, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Lê Hợi