Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ về khủng hoảng năng lượng và hợp tác chiến lược

Thanh Giang
(Baothanhhoa.vn)

Ngày 23/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ bốn ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhằm thảo luận về các giải pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng cung ứng năng lượng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: The Statesman.

Tại cuộc gặp, phía Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ khủng hoảng dầu thô và khí đốt tự nhiên trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do việc đóng cửa Eo biển Hormuz và các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn dầu mỏ của Nga.

Đại diện Ấn Độ cho biết giá dầu thô thế giới đã tăng mạnh từ mức 65 USD lên hơn 110 USD/thùng kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2, khiến gần 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng.

Để giải quyết bài toán này, Ngoại trưởng Marco Rubio gợi ý Ấn Độ cần đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đồng thời khẳng định Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác cung ứng năng lượng tin cậy. Hai bên cũng thảo luận về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân thế hệ mới, đặc biệt là các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) nhằm thay thế dần các nhà máy điện than.

Bên cạnh hồ sơ năng lượng, Ngoại trưởng Rubio đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thủ tướng Narendra Modi về chuyến thăm chính thức Nhà Trắng trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện của Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, ông Rubio khẳng định mối quan hệ đối tác với Ấn Độ là “hòn đá tảng” trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Washington, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự đồng nhất trong tầm nhìn dài hạn giữa lãnh đạo hai nước. Mỹ và Ấn Độ hiện cũng đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad) dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các giải pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng cung ứng năng lượng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar vào ngày 24/5 để tiếp tục đàm phán sâu hơn về an ninh năng lượng, hợp tác quốc phòng và rà soát các vướng mắc thương mại song phương.

Thanh Giang

Nguồn: Tribuneindia.

    Thủ tướng Ấn Độ: Thỏa thuận thương mại với Mỹ phản ánh mức độ tin cậy gia tăng

    Ngay sau khi Ấn Độ và Mỹ ra tuyên bố chung công bố khuôn khổ Thỏa thuận thương mại tạm thời, ngày 7/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ hoan nghênh, coi đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cam kết cá nhân trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác giữa New Delhi và Washington.

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt đột phá và khả năng Mỹ nối lại hành...
(Baothanhhoa.vn) - Giới lãnh đạo Ba Lan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh quyết định đột xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều thêm 5.000 quân đến Đông Âu, coi đây là bước đi quan trọng giúp củng cố lá chắn an ninh tại sườn...
