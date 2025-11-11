Thông tuyến đường sắt bắc-nam

Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, 23 giờ đêm 10/11/2025, ngành đường sắt đã hoàn tất việc khôi phục, thông tuyến đường sắt bắc-nam đoạn qua xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) sau 4 ngày gián đoạn.

Đoàn tàu đầu tiên đi qua đoạn tuyến đường sắt km1136+850 bị sạt lở sâu tới 9m vừa được khắc phục.

Trong những ngày hoạt động vận tải đường sắt bắc-nam bị gián đoạn do mưa bão, để sớm khắc phục sự cố sạt lở đường ray, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, động viên các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố.

Hiện tại, các đoàn tàu có thể chạy thông suốt trên tuyến đường sắt bắc-nam qua khu vực sạt lở với vận tốc 5km/giờ, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức được khôi phục.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh (đội mũ, đeo kính, ngồi thứ 3 từ phải sang) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, động viên các đơn vị nhanh chóng khắc phục sự cố.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, nhiều đoạn đường sắt bắc-nam bị hư hại, làm gián đoạn chạy tàu. Trong đó, khu vực Km1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh-Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, có chỗ sâu tới 9 mét.

Trước tình hình đó, ngành đường sắt Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị từ 3 công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Thuận Hải và Nghĩa Bình, dồn toàn lực khắc phục sự cố, với mục tiêu thông tuyến trong thời gian nhanh nhất.

Trong giai đoạn 1, các lực lượng xây dựng cầu tạm gồm hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ hạn chế khoảng 5km/giờ.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngành Đường sắt đã cho mở đường công vụ nối từ quốc lộ 19C vào khu vực sạt lở, tạo điều kiện cho xe tải vận chuyển vật liệu. Cùng với đó, các đoàn tàu chở đá và vật tư kỹ thuật cũng được bố trí chạy đến hai đầu sạt lở, rút ngắn thời gian cung ứng vật tư.

Công tác khảo sát, đo đạc địa hình được thực hiện song song để điều chỉnh giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm kỹ thuật, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công trong điều kiện địa chất phức tạp. Gần 300 công nhân được chia thành nhiều đội thi công, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày đêm với quyết tâm cao nhất, nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tiếp theo, giai đoạn 2 sẽ được triển khai, với việc thi công công trình cố định và gia cố vĩnh cửu nền đường nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến.

Trong 4 ngày tuyến đường sắt bị tê liệt do sạt lở, ngành đường sắt đã phải hủy 45 chuyến tàu khách Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Diêu Trì đến Tuy Hoà đối với các tàu khác vẫn đang duy trì chạy. Số lượng hành khách cần tổ chức chuyển tải lên tới hơn 3.500 hành khách của 21 chuyến tàu khách bị ảnh hưởng.

Bão số 13 gây thiệt hại lớn đối với kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài khu vực Km 1136+850 bị sạt lở nghiêm trọng nhất, độ sâu trung bình khoảng 9m, còn nhiều đoạn đường sắt khác cũng bị trôi nền đá, cây đổ chắn ngang, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia , khiến liên lạc điều độ gián đoạn và nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước.

