Đường sắt Bắc-Nam bị chia cắt, phải chuyển tải hành khách do bão số 13

Do ảnh hưởng của bão số 13, một số đoạn đường sắt bị hư hỏng và ngành Đường sắt phải thực hiện chuyển tải hành khách.

Ngành Đường sắt đã phải chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của cơn bão số 13. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng, ách tắc tạm thời.

Ngành Đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11.

Trước đó, ngành Đường sắt đã có quyết định dừng chạy nhiều đoàn tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Ngành dừng chạy tàu SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11; tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn ngày 7/11.

Ngoài ra, ngành Đường sắt cũng đã tiến hành triển khai Phong tỏa khu gian từ Bình Sơn đến Diêu Trì. Hiện, các đoàn tàu đã dừng, đỗ tại các nhà ga để tránh bão do gió giật mạnh.

Hành khách đi các tàu sau được trả vé không thu phí tại nhà ga. Cụ thể, tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 5/11; tàu SE22, SE8, SE6 xuất phát ga Sài Gòn ngày 6/11; tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 6/11.

Hành khách có vé các tàu dừng chạy nêu trên, làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành Đường sắt sẽ tiếp tục cập nhật theo diễn biến của thời tiết và thông tin tới hành khách đi tàu.

Trong tháng 10 vừa qua, ngành Đường sắt đã phải tạm dừng chạy hàng chục chuyến tàu do ảnh hưởng bão số 12 và mưa lũ, gây ngập khu vực Huế, miền Trung; đồng thời chuyển tải hàng nghìn hành khách bằng ôtô giữa hai ga do khu gian bị ngập nặng./.

Theo Vietnam+