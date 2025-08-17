Thông tin về trường hợp rủi ro y khoa tại phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung

Tối 15/8, đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thông tin chính thức về trường hợp rủi ro y khoa xảy ra tại phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung, phường Hạc Thành.

Theo đó, vào lúc 9h36' ngày 13/8, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi Tr.T.Đ.Kh (6 tháng tuổi, địa chỉ ở phường Phong Thái, TP Huế) trong tình trạng hôn mê, thở nấc, tím tái toàn thân, chi lạnh, mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, không đo được huyết áp.

Bệnh nhân đã được các y bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực, lấy máu làm xét nghiệm và được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đến 9h45 cùng ngày, bệnh nhân hôn mê, da tái nhợt, huyết áp thấp, tổn thương nhiều cơ quan đáp ứng kém với điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã tiến hành hội chẩn chuyên môn với lãnh đạo và các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc. Sau hội chẩn, bệnh nhân được thống nhất chẩn đoán ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực theo hướng thở hoàn toàn theo máy, dùng thuốc vận mạch duy trì liều cao.

Đến 12h30' ngày 13/8, tình trạng bệnh nhân xấu đi, không còn khả năng sống. Bệnh viện đã thông báo, giải thích cho gia đình bệnh nhân được biết. Sau khi giải thích, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Theo người nhà bệnh nhân, cháu Tr.T.Đ.Kh là con thứ nhất, can thiệp IVF, sinh mổ, đẻ đủ tháng, đến khám tại Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung, phường Hạc Thành. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán ngắn phanh lưỡi và có chỉ định cắt thắng lưỡi.

Tại phòng khám, sau gây tê trẻ có dấu hiệu tím tái nên đã được cấp cứu tại chỗ theo phác đồ phản vệ. Tuy nhiên trẻ vẫn tím tái, li bì, phòng khám hỗ trợ cấp cứu và đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ - là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên (là yếu tố lạ khi tiếp xúc có khả năng gây phản ứng dị ứng cho cơ thể, bao gồm thức ăn, thuốc và các yếu tố khác) gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ tử vong mỗi năm do sốc phản vệ là 5-6 người/1 triệu dân. Ở Việt Nam, tuy chưa có thống kê song sốc phản vệ do thuốc vẫn xảy ra thường xuyên, gặp ở mọi nơi, các bệnh viện và cơ sở y tế..., nhiều trường hợp đã tử vong. Đến nay chưa có bất kỳ phương tiện, thuốc men nào có để điều trị dự phòng được sốc phản vệ.

Hà Thu