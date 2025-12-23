Cứu sống bệnh nhân hôn mê nguy kịch do nhiều bệnh lý nặng phối hợp

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa cấp cứu, điều trị thành công một bệnh nhân bị hôn mê, suy hô hấp nặng, nguy kịch do nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc. Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong niềm vui của gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Bệnh nhân được cứu sống do được chẩn đoán, can thiệp, điều trị kịp thời.

Bệnh nhân là nữ, 66 tuổi, được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp hơn 6 năm đang điều trị thường xuyên; mắc ung thư máu 4 năm và từng bị đột quỵ não cách đây khoảng 2 tháng.

Trước đó, bệnh nhân đã được phẫu thuật mở sọ giảm áp và dẫn lưu não thất phải, để lại di chứng yếu nửa người bên trái.

Theo người nhà, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện tuyến cơ sở sau khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn nhiều. Sau đó, tình trạng bệnh diễn biến xấu nhanh, bệnh nhân hôn mê dần, thở khò khè. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy hình ảnh nhồi máu não, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Dựa trên thăm khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nặng phối hợp gồm: suy hô hấp, nhồi máu não, viêm phổi do vi khuẩn Staphylococcus aureus, động kinh, suy tim, tăng huyết áp và di chứng đột quỵ não.

Bệnh nhân được can thiệp, hồi sức tích cực toàn diện tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tự thở tốt, ý thức tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Thuỳ Dung