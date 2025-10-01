Thôn Chiềng Chanh (Cẩm Thạch) sạt lở nghiêm trọng

Xã Trung Hạ khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra Thời sự 18:49 01/10/2025 Do ảnh hưởng cơn bão số 10, từ đêm ngày 28/9, trên địa bàn xã Trung Hạ có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây sạt lở, khiến nhiều tuyến đường giao thông, nhà ở của nhiều hộ dân bị hư hỏng. Hiện nay, xã Trung Hạ đã huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả sau bão.

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa Thời sự 17:51 01/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn, gió mạnh kèm theo lũ lụt đã làm nhiều địa phương tại Thanh Hoá chịu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tính đến ngày 1/10/2025, công tác thống kê ban đầu đã ghi nhận nhiều tổn thất, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc...