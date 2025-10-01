Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thôn Chiềng Chanh (Cẩm Thạch) sạt lở nghiêm trọng

Nguyễn Đạt - Lê Hòa
(Baothanhhoa.vn) - Sau trận sạt lở núi nghiêm trọng ở xóm 1, thôn Chiềng Chanh (xã Cẩm Thạch), 34 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm 30/9, nhiều tài sản bị thiệt hại.

Sau trận sạt lở núi nghiêm trọng ở xóm 1, thôn Chiềng Chanh (xã Cẩm Thạch), 34 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm 30/9, nhiều tài sản bị thiệt hại.

Đất đá ngổn ngang sau trận sạt lở nghiêm trọng tại thôn Chiềng Chanh.

Lực lượng dân quân tự vệ kiểm tra sau sạt lở núi tại thôn Chiềng Chanh.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ dân.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ di dời lúa cho người dân.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ di dời lúa cho các hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ dân đến nơi an toàn.

Một nhà dân bị đổ nát sau trận sạt lở núi.

Hiện cả 34 hộ dân sinh sống tại đây đã phải di dời đến nơi an toàn, lực lượng dân quân tự vệ tổ chức chắn gác cấm người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Nguyễn Đạt - Lê Hòa

