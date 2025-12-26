Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng liêm chính, bản lĩnh, trung thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp

Chiều ngày 26/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966- 05/01/2026).

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Cách đây tròn 60 năm, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc xây dựng một thiết chế tham mưu chuyên sâu về lĩnh vực nội chính, pháp luật, bảo vệ nền pháp chế XHCN và giữ gìn kỷ cương xã hội.

Các đại biểu tham dự tại buổi tọa đàm.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển. Đặc biệt, từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Nội chính Đảng đã phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về các chủ trương, định hướng lớn trên lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập năm 1982. Trải qua các giai đoạn tổ chức và sắp xếp lại bộ máy, đến năm 2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy được tái lập theo chủ trương của Trung ương. Từ đó đến nay, Ban đã khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt của Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Các đại biểu tham dự tại buổi tọa đàm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đặc biệt, từ khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh được thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng, nhiệm vụ là đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc, tham mưu xử lý nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị nhất quán của Trung ương và của Tỉnh ủy trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Những kết quả nêu trên đã đóng góp quan trọng vào việc củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cống hiến, đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng của tỉnh trong suốt chặng đường vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Trong giai đoạn phát triển mới, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo còn nhiều diễn biến khó lường; trong nước, quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra nhiều thách thức mới; hoạt động tội phạm, tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực vẫn tiềm ẩn phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Điều đó đòi hỏi ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp.

Các đại biểu tham dự tại buổi tọa đàm.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị ngành Nội chính Đảng của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nhất là chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chủ động, kịp thời, đúng trọng tâm, đúng pháp luật.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; dự báo sớm, trúng và đúng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng. Đặc biệt, cần tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, coi đây là kênh quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay, tôn trọng chức năng của các cơ quan chức năng, bảo đảm mọi quyết định đều dựa trên pháp luật, chứng cứ và quy trình tố tụng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự tại buổi tọa đàm.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, bản lĩnh, trung thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp. Mỗi cán bộ ngành Nội chính phải luôn ghi nhớ: “Công tâm - Khách quan - Thượng tôn pháp luật - Gương mẫu về đạo đức”. Chỉ khi chính đội ngũ làm công tác nội chính thật sự trong sạch thì mới đủ uy tín để tham mưu xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, tận tụy và đổi mới; với sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; cùng sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, ngành Nội chính Đảng tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Thanh Hóa và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 5 đồng chí; trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa và cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng ngành Nội chính Đảng.

Quốc Hương