Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh các phong trào thi yêu nước

Chiều ngày 26/12, tại Khách sạn Mường Thanh, Sở Ngoại vụ 7 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 3 (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ 7 tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 3, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa khai mạc hội nghị.

Với vai trò là Cụm trưởng, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên trong Cụm, triển khai đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch thi đua; duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua. Năm 2025 các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã vận động được 167 chương trình, dự án với tổng kinh phí cam kết 75 triệu USD các chương trình, dự án viện trợ có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhanh, trực tiếp và kịp thời nhu cầu thực tế của các địa phương và hướng đến đối tượng thụ hưởng là nhóm người yếu thế trong xã hội.

Việc thực hiện tốt tham mưu UBND cấp tỉnh phối hợp với chính quyền các tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia trong thực hiện các hiệp định, nghị định, quy chế giữa hai nước Việt Nam - Lào được kịp thời.

Cụm Trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 3 điều hành hội nghị.

Các thành viên trong Cụm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giải quyết 498 vụ việc lãnh sự có yếu tố nước ngoài chủ yếu liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhập cảnh trái phép... và giải quyết vụ việc bảo hộ công dân.

Nhiều phong trào thi đua được các đơn vị trong Cụm phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thực sự lan tỏa, có hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Cụm.

Đại diện các đơn vị trong cụm phát biểu thảo luận

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2026. Đó là: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của từng đơn vị; Tổ chức và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số 3 đã đạt được trong năm 2025; đồng thời chia sẻ một số thông tin quan trọng về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao. Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Cụm thi đua số 3 sẽ tiếp tục chú trọng hoạt động đối ngoại có tính kết nối, liên vùng; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên trong Cụm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện lãnh Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa; Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 3.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 đã khen thưởng và suy tôn Cụm trưởng, Cụm phó năm 2026. Theo đó, Cụm trưởng là Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng ; Cụm phó là Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An; đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

