Chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát sang cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa

Chiều ngày 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương; Trần Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Năm 2025, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã nghiêm túc triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tích cực chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng dưới cấp thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp, cách thức triển khai nắm tình hình, giám sát thường xuyên để bảo đảm việc chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát sang cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ trong toàn ngành kiểm tra Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với cơ quan chức năng được duy trì hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 124 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 173 đảng viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương...

Các điểm cầu dự hội nghị.

Trong công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 764 tổ chức đảng và 1.650 đảng viên. Qua giám sát UBKT các cấp đã ban hành thông báo kết luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục, góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn các khuyết điểm, sai phạm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, đơn vị...

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời nêu bật một số tồn tại, hạn chế, bất cập và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy cũng đã phân tích, làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong năm 2025 cùng tinh thần vượt khó, kiên định của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, thành tích đạt được của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong năm 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhận diện rõ để sớm khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; năm diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, người đứng đầu mỗi tổ chức, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng UBKT các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng lưu ý cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề cần quan tâm đến công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Đặc biệt, việc kiểm tra, giám sát phải tập trung vào những vấn đề bức xúc, vấn đề dư luận quan tâm.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành kiểm tra Đảng, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong toàn bộ quy trình công tác, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Phong Sắc