Thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo KPI

Chiều ngày 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị “Nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá năng suất lao động và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo KPI”.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giới thiệu nội dung nghiên cứu và đề xuất triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã giới thiệu nội dung nghiên cứu và đề xuất triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI. Theo đó, phần mềm được xây dựng nhằm đo lường năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở các chỉ số KPI gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Hệ thống cho phép theo dõi, đánh giá kết quả công việc theo thời gian thực, bảo đảm tính công khai, minh bạch, định lượng trong công tác quản lý và đánh giá cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình đánh giá theo KPI tại một số cơ quan, tổ chức; đồng thời phân tích lợi ích của việc ứng dụng phần mềm KPI trong quản trị, điều hành, góp phần chuyển mạnh từ phương thức đánh giá cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình nhấn mạnh, việc nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI phù hợp với định hướng đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ theo các chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Sở KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN và các đơn vị liên quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung, tổ chức triển khai thí điểm tại 2 phường Hạc Thành và Đông Sơn, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở cho việc phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI trong thời gian tới.

Trần Hằng