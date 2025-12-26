Tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa liềm vàng năm 2025

Chiều ngày 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa liềm vàng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát động, hưởng ứng giải Búa liềm vàng năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết và trao giải Búa liềm vàng năm 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, xuất bản cùng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2025.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Ban TG&DV Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2025, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí có nhiều đổi mới. Ban TG&DV Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chủ động trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, để báo chí giữ vững vai trò định hướng thông tin trong xã hội.

Đại diện lãnh đạo Ban TG&DV Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh điều hành thảo luận.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường. Ban TG&DV Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định của Luật Báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường theo phương châm “phát hiện sớm, xử lý nhanh và đúng quy định”, nhất là đối với những vi phạm về không tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền, phản ánh toàn diện các sự kiện. Nổi bật là đã tuyên truyền đậm nét các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh; việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; các mô hình, điển hình tiêu biểu trong đời sống xã hội; công tác phòng chống thiên tai, khắc phục bão, lũ; các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động du lịch, giáo dục, y tế, thể thao thành tích cao... Nội dung tuyên truyền phong phú, có tính phản biện, đấu tranh cao, nhất là đối với các vấn đề tồn tại, bức xúc ở các địa phương, đơn vị, giúp cơ quan chức năng của tỉnh nắm bắt và xử lý kịp thời, góp phần ổn định dư luận xã hội.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự hội nghị.

Thông tin báo chí bảo đảm tính toàn diện và hiệu quả; thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong xã hội. Các vấn đề tồn tại, hạn chế, sai phạm cũng được báo chí phản ánh với tính xây dựng, không làm nóng vấn đề. Trong năm, tỷ lệ tin, bài tích cực đạt trên 85%, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hoàn thiện thể chế, sắp xếp bộ máy; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp... Để tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2025; chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ; đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác đoạt giải Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2025

Tại hội nghị, Ban TG&DV Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2025. Sau 10 tháng phát động, giải Giải Búa liềm vàng đã thu hút đông đảo các cấp, các ngành và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo Ban TG&DV Tỉnh ủy trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo Ban TG&DV Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Kết thúc giải cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã nhận được 143 tác phẩm tham dự. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chấm, lựa chọn, thẩm định, quyết định khen và tặng thưởng cho 24 tác phẩm đoạt giải năm 2025, gồm: 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời khen thưởng cho 4 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát động, hưởng ứng giải gồm: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đảng ủy phường Sầm Sơn, Đảng ủy phường Quảng Phú và Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đoạt 1 giải A, 4 giải B, 2 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Các đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, xuất bản năm 2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn thách thức, trong đó có những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ. Song, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi vì đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và cơ quan báo chí của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng hành với tỉnh để Thanh Hóa hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trước mắt, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng năm mới 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với tuyên truyền về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền, phản ánh đậm nét những chuyển biến quan trọng trong đời sống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa các mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia viết bài, đưa tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là những thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, tích cực tham dự các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh tổ chức.

Bên cạnh những tin, bài phản ánh mặt tốt, tích cực, cần có những tin, bài phản ánh những tồn tại, hạn chế, yếu kém của các ngành, các địa phương trong tỉnh để các cấp, các ngành nắm bắt, khắc phục sớm những sai phạm.

Đồng chí Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành tạo điều kiện để các phóng viên tác nghiệp, tiếp nhận các thông tin tuyên truyền, quảng bá về đất và người xứ Thanh.

Tố Phương - Lê Hợi