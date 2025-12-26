Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để "không thể” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 26/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ 14 để đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại phiên họp.

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tiếp tục được Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới. Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC để chỉ đạo triển khai đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong PCTNLPTC. Cùng với đó Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTNLPTC, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác PCTNLPTC. Việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành thể chế, pháp luật, kiểm soát quyền lực để PCTNLPTC được quan tâm, góp phần hình thành cơ chế “không thể tham nhũng”. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa về TNLPTC, qua đó tạo bước chuyển tích cực góp phần quan trọng nhằm kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Văn Đạt phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm phòng ngừa, cảnh báo vi phạm đồng thời chủ động phát hiện để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; nhất là giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, góp phần hình thành cơ chế "không dám” tham nhũng; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống lãng phí, trọng tâm là xử lý các công trình, dự án tồn đọng, vướng mắc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí góp phần khơi thông nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại phiên họp.

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, qua đó từng bước góp phần hình thành cơ chế “không cần, không muốn” tham nhũng. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã giải quyết hiệu quả những phản ánh, tố cáo của tổ công dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đấu tranh PCTNLPTC. Hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong tham mưu, đôn đốc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về PCTNLPTC và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan có liên quan đã triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTNLPTC một cách đồng bộ, hiệu quả; đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại phiên họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp trí tuệ vào nội dung báo cáo và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC. Nhất là, đi sâu quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để "không thể” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTNLPTC trên các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng chủ động phòng ngừa, giám sát thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ; tiếp tục kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh TNLPTC, nơi có nhiều dư luận phản ánh để ngăn chặn, phòng ngừa đồng thời chủ động phát hiện các vi phạm để xử lý nghiêm nhằm răn đe, trên tinh thần để “không dám” tham nhũng. Kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành “nhóm lợi ích” trong hoạt động kinh tế, tình trạng “tham nhũng vặt” trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế xử lý tham nhũng, tiêu cực theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ, việc dư luận quan tâm về TNLPTC.

Đẩy mạnh PCTNLPTC ở các ngành, từng cơ quan, đơn vị và cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ Nhân dân. Thường xuyên nắm tình hình, nhận diện đầy đủ, chính xác những sơ hở, bất cập có thể phát sinh TNLPTC để khắc phục; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp... Chủ động, kịp thời lắng nghe, nắm bắt dư luận, giải quyết đến cùng các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, bức xúc của Nhân dân. Tăng cường công tác chuyển đổi số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm các Thành viên Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác PCTNLPTC ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách tạo sự chuyển biến đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng PCTNLPTC; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự liêm chính, bản lĩnh, trong sạch, vững vàng, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Minh Hiếu