Năm 2025, xã Định Tân có 23/23 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Chiều ngày 26/12, HĐND xã Định Tân, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của xã Định Tân đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, có 23/23 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 11/23 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Các đại biểu, dự kỳ họp.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026, xã Định Tân đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,27% trở lên; Thu nhập bình quân đầu đạt trên 80 triệu đồng/năm; Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 7% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,09%...

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã nghe Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận và thống nhất thông qua các tờ trình của UBND xã, gồm: Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công năm 2026; các nội dung liên quan đến thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã năm 2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Đức Nguyên - Trung tâm CUDVC xã Định Tân