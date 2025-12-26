Năm 2025, phường Tĩnh Gia có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Ngày 26/12, HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026; xem xét quyết định những nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2025, phường Tĩnh Gia có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt 531.240 triệu đồng, đạt 128% kế hoạch; đã thành lập mới 44 doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 9.050 tấn, dịch vụ thu mua hải sản đạt 27.720 tấn. Công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án được quan tâm.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia phát biểu tại kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước, của phường; giáo dục và đào tạo được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng, nn ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, năm 2026, phường Tĩnh Gia đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,5%; tổng sản lượng lương thực đạt 4.030 tấn; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 9.000 tấn trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 8% trở lên; thành lập mới 50 doanh nghiệp trở lên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 82,3% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm bình quân 1%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 87% trở lên...

Các đồng chí lãnh đạo phường Tĩnh Gia dự kỳ họp.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, phường Tĩnh Gia tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Duy trì tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thực hiện bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND phường Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2021-2026; quyết nghị thông qua các tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Sỹ Thành (CTV)