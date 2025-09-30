Thọ Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính (CCHC) được xã Thọ Phú xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Phú hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Chủ tịch UBND xã Thọ Phú Nguyễn Trung Thành cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và ngay từ ngày đầu vận hành, UBND xã đã chủ động, khẩn trương thành lập tổ tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và ban hành quy chế làm việc, nhằm đảm bảo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý và trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị, phản ánh từ công dân và tổ chức, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND xã triển khai kịp thời. Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã đã niêm yết theo quy định 434 TTHC (gồm: 154 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 262 dịch vụ công trực tuyến một phần, 18 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến); tạo mã QR công khai TTHC, tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ của công dân trên bảng tin điện tử... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của trung tâm, từ việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, đến việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ trung tâm tăng cường tuyên truyền các quy định, quy trình trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để Nhân dân biết rõ và thực hiện. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hạn, hạn chế để xảy ra chậm muộn. Những thông tin, địa chỉ hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện TTHC cũng được niêm yết công khai đầy đủ. 100% công chức làm việc tại Trung tâm PVHCC xã được tập huấn bồi dưỡng về các kỹ năng giải quyết công việc, giao tiếp hành chính.

Đang làm thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh tại Trung tâm PVHCC xã, ông Lê Văn Thật, thôn Nhật Nội, chia sẻ: “Từ khi không còn chính quyền cấp huyện, đây là lần đầu tôi đi làm TTHC tại Trung tâm PVHCC xã, cũng là lần đầu kê khai hồ sơ theo hình thức đăng ký trực tuyến. Tuy ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ trong thao tác, nhưng được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình, thủ tục rõ ràng, quy trình minh bạch, giải quyết nhanh gọn, nên tôi rất phấn khởi”.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thọ Phú Lê Xuân Hùng cho biết, từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã bố trí mỗi ngày 2 - 3 đoàn viên thanh niên, dân quân thường trực cùng đội ngũ cán bộ, công chức hỗ trợ người dân cài đặt, ứng dụng phần mềm, hướng dẫn làm các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, nhất là với người lớn tuổi không thành thạo công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ trong thực hiện các TTHC.

Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ, công chức chủ yếu từ các lĩnh vực khác chuyển sang, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, cơ sở hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và phần mềm thiếu ổn định, Trung tâm PVHCC xã vẫn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ. Từ ngày 1/7 đến 27/9, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 2.145 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 2.034 hồ sơ, trực tiếp 111 hồ sơ; đã giải quyết 2.004 hồ sơ (trong đó, đã giải quyết trước hạn 1.520 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 447 hồ sơ), đạt 98,2%; đang giải quyết trong hạn là 141 hồ sơ, chỉ có 37 hồ sơ quá hạn. Việc giải quyết kịp thời các TTHC của người dân đã tạo niềm tin, kéo gần khoảng cách giữa Nhân dân với chính quyền địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Tiến Dũng, khẳng định: “Chuyển đổi số gắn với CCHC đã mang lại sự thay đổi rõ nét về cung cách phục vụ và chất lượng giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính tại địa phương. Để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, xã sẽ đồng bộ CCHC, cải cách TTHC với cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và chế độ công vụ. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chủ động hướng dẫn để người dân hiểu rõ lợi ích, chủ động tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát huy tối đa hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng để từng bước giúp người dân trở thành công dân số. Đồng thời, tổ chức đối thoại thường xuyên với người dân và doanh nghiệp để lắng nghe, ghi nhận phản ánh, từ đó chủ động điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân”.

Bài và ảnh: Phan Nga