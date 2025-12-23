Đổi mới tư duy và hành động của Đảng - Bước phát triển mới về năng lực cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển đất nước

Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội với tiêu đề “Đổi mới tư duy và hành động của Đảng - Bước phát triển mới về năng lực cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển đất nước”.

Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII tiếp tục khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc hoạch định đường lối chiến lược, lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và hội nhập sâu rộng, trên nền tảng độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gay gắt, các thế lực thù địch gia tăng chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ xúy “đa nguyên, đa đảng”, “phi chính trị hóa” Nhà nước và lực lượng vũ trang, thì việc Trung ương xác định rõ ba đột phá chiến lược mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là sự khẳng định đanh thép con đường phát triển của Việt Nam, có cơ sở khoa học, thực tiễn và sức thuyết phục cao.

Đột phá thứ nhất - đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển - được xác định là khâu then chốt, là “đột phá của mọi đột phá”. Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản tư duy lập pháp; hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy cầm quyền, thể hiện rõ sự chuyển từ “quản lý - kiểm soát” sang “kiến tạo - phát triển”, giải phóng và khơi thông các nguồn lực xã hội. Thực tiễn cho thấy, chính thể chế xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, bác bỏ một cách thuyết phục các quan điểm sai trái cho rằng mô hình này kìm hãm tăng trưởng.

Đột phá thứ hai - phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài - thể hiện sự đổi mới sâu sắc trong tư duy về con người và công tác cán bộ. Trung ương khẳng định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đồng thời đề cao trách nhiệm chính trị trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Đột phá thứ ba - phát triển đồng bộ và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội , nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng, được xác định là nền tảng vật chất của tăng trưởng dài hạn, là điều kiện bảo đảm phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố vững chắc an sinh xã hội.

Trên nền tảng ba đột phá chiến lược, Trung ương xác định sáu trọng tâm lớn, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện thể chế; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa và con người; đến tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là hệ thống giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, thể hiện sự thống nhất giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc, giữa hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập, tự chủ.

Liên hệ thực tiễn từ Thanh Hóa cho thấy rõ hơn tính đúng đắn và sức sống của tư duy đột phá mà Trung ương đã xác định. Là địa phương có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, điều kiện phát triển không đồng đều, Thanh Hóa chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững khi kiên trì đổi mới thể chế quản lý, lấy con người làm trung tâm và coi an sinh xã hội là nền tảng của ổn định chính trị - xã hội.

Thực tiễn cho thấy, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình đã tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng. Tuy nhiên, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Trong tiến trình đó, phát triển nguồn nhân lực và chăm lo con người được đặt ở vị trí trung tâm. Thanh Hóa đứng trước yêu cầu vừa thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ hiện đại, vừa giải quyết việc làm, đào tạo nghề, bảo đảm sinh kế bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi và các nhóm yếu thế. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tư duy phát triển bao trùm - phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng xã hội ở Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Khi an sinh xã hội được bảo đảm, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố từ gốc.

Từ thực tiễn Thanh Hóa có thể khẳng định: ba đột phá chiến lược mà Trung ương xác định không phải là những định hướng trừu tượng, mà đang hiện diện sinh động trong đời sống phát triển của từng địa phương, góp phần bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và ổn định xã hội trong kỷ nguyên mới.

Gần 40 năm đổi mới đã chứng minh một chân lý có tính quy luật: chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam mới bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII chính là minh chứng sinh động cho năng lực cầm quyền, sức sống của tư duy đổi mới và là lời phản bác đanh thép, có sức nặng lý luận - thực tiễn trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Bùi Sỹ Lợi, n guyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội