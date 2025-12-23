Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số II

Sáng 23/12, tại xã Nông Cống, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 - vòng thi Cụm cấp tỉnh - Cụm thi số II.

Ban tổ chức Cuộc thi trao cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham dự cuộc thi.

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; đại diện các xã, phường trong Cụm thi số II và các báo cáo viên.

Các đại biểu tham dự.

Cụm thi số II có 35 báo cáo viên đến từ 35 xã, phường tham gia. Mỗi báo cáo viên trải qua 3 phần thi là soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Cụm thi số II diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/12/2025. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc để trao giải; đồng thời lựa chọn 3 thí sinh triển vọng nhất tham dự cuộc thi chung kết toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển và ý chí chính trị của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, từng lĩnh vực, từng giai đoạn phát triển.

Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nghị quyết đi sâu đời sống chính trị - xã hội; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu những nội dung cốt lõi, những điểm mới, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đột phá mà Nghị quyết đã xác định. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn công tác, học tập, lao động và sản xuất.

Báo cáo viên trình bày phần thi.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc thi là diễn đàn để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo - dân vận trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng tốt làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng; đồng thời lựa chọn báo cáo viên tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Báo cáo viên trình bày phần thi.

Để cuộc thi đạt kết quả cao nhất, thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đề nghị các báo cáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên và kinh nghiệm để truyển tải nội dung nghị quyết vào phần thi của mình. Đề nghị Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm, đúng thể lệ cuộc thi, lựa chọn được những báo cáo viên có thành tích tốt nhất để vinh danh, trao thưởng. Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Thùy Linh