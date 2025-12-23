Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 23/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành).

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ CCB nghèo ngày càng giảm, hộ CCB khá, giàu tăng hằng năm. Trong phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt với nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Nổi bật là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; các hoạt động ủng hộ nhân đạo, từ thiện.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với nhiều thành tích đạt được, giai đoạn 2022-2025, có 2 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Hội CCB tỉnh Thanh Hóa vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tố Phương