Đồng hành nâng cao chất lượng phục vụ

Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn trung tâm PVHCC cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trung tâm PVHCC cấp xã được thành lập từ ngày 1/7/2025 để thay thế cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước đây. Ngay từ những ngày đầu vận hành, Trung tâm PVHCC tỉnh đã hướng dẫn UBND cấp xã ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của trung tâm PVHCC cấp xã theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, 100% các xã, phường đã ban hành các quy định, quy chế của trung tâm PVHCC cấp xã theo đúng quy định. Trung tâm PVHCC tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc sắp xếp, bổ sung các trang thiết bị công nghệ thông tin có cấu hình cao để phục vụ tốt nhất tổ chức, cá nhân; hướng dẫn thực hiện thiết kế, bố trí không gian, nhận diện thương hiệu, trang trí khẩu hiệu tuyên truyền về cải cách TTHC và các phân khu chức năng của trung tâm PVHCC cấp xã.

Để hỗ trợ các địa phương, Trung tâm PVHCC tỉnh đã công khai đường dây nóng, các đầu mối hỗ trợ UBND các xã, phường để giải quyết kịp thời sự cố phát sinh; niêm yết công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tiếp nhận, giải đáp các vấn đề vướng mắc. Đồng thời, tạo lập các nhóm zalo hỗ trợ như nhóm hỗ trợ lãnh đạo UBND cấp xã; nhóm hỗ trợ cán bộ, công chức UBND cấp xã; nhóm hỗ trợ cán bộ các sở, ngành, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai... với hàng nghìn cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã là thành viên. Qua đó, đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã thiết kế tờ gấp hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 2 nhóm dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh - đăng ký khai tử chuyển cho trung tâm PVHCC các xã, phường thực hiện.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trung tâm PVHCC cấp xã. Nội dung tập trung vào việc hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, sử dụng Hệ thống báo cáo của Chính phủ, Hệ thống phản hồi Thanh Hóa; thực hiện tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thanh toán thuế điện tử thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến... với 16.300 lượt người tham gia.

Sau khi UBND tỉnh ban hành công văn phê duyệt kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, trung tâm PVHCC các xã, phường đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, phù hợp với quy mô, số lượng nhiệm vụ, hồ sơ TTHC. Theo đánh giá tại hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành báo cáo và đạt kết quả “xanh” ở tất cả 16/16 tiêu chí.

Cuối tháng 11/2025, Trung tâm PVHCC tỉnh đã bố trí thêm 8 quầy làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm PVHCC phường Hạc Thành và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đông Sơn để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Qua đó, đã giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ cho cán bộ, công chức và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại phường đông dân nhất tỉnh.

Với sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm PVHCC tỉnh cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, đến nay trung tâm PVHCC các xã, phường đã hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đầy đủ; năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được triển khai thực hiện nghiêm túc; việc thu phí, lệ phí bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 3/12/2025, trung tâm PVHCC các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 522.706 hồ sơ TTHC (trong đó có 505.034 hồ sơ trực tuyến, 17.672 hồ sơ trực tiếp và qua bưu chính công ích); tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,62% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ đã giải quyết là 511.236 hồ sơ, đang giải quyết là 11.470 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của trung tâm PVHCC cấp xã vẫn còn gặp một số khó khăn như: còn nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng các quy trình, nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, về số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết; một số cán bộ, công chức chậm trễ trong tham mưu xử lý hồ sơ hoặc chậm cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; cán bộ, công chức một số xã, phường vẫn yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài quy định... Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng trung tâm PVHCC các xã, phường để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Bài và ảnh: Minh Khôi