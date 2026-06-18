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Ba Lan liên tiếp ký thỏa thuận quốc phòng mới với các cường quốc châu Âu

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Sau Anh và Pháp, Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương mới với Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu.

Ba Lan liên tiếp ký thỏa thuận quốc phòng mới với các cường quốc châu Âu

Sau Anh và Pháp, Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương mới với Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu.

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Ba Lan liên tiếp ký thỏa thuận quốc phòng mới với các cường quốc châu Âu

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 17/6/2026. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận được ký tại thủ đô Warsaw ngày 17/6 giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, đúng dịp kỷ niệm 35 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Ba Lan - Đức.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau lễ ký kết, ông Kosiniak-Kamysz cho biết văn kiện mới sẽ mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác chiến lược, bao gồm an ninh mạng, chỉ huy quân sự chung tại khu vực Baltic, phát triển công nghệ quốc phòng, tăng cường khả năng cơ động quân sự và nâng cấp hạ tầng phục vụ hoạt động triển khai lực lượng giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh Berlin và Warsaw đang cùng chia sẻ trách nhiệm tăng cường an ninh châu Âu, đặc biệt là bảo vệ sườn phía Đông của NATO. Ông cho biết Đức đã sửa đổi Hiến pháp để tăng chi tiêu quốc phòng và mong muốn mở rộng hợp tác quân sự, công nghiệp quốc phòng với Ba Lan.

Theo ông Pistorius, hai nước sẽ phối hợp kéo dài hệ thống đường ống nhiên liệu NATO tới các quốc gia Baltic, đồng thời từ mùa hè năm nay sẽ triển khai xây dựng các công trình phòng thủ thuộc dự án “Lá chắn phía Đông” dọc biên giới Ba Lan với Nga và Belarus. Ông cũng cam kết tăng cường hợp tác phòng không Patriot và phát triển tên lửa hành trình Taurus Neo cùng Ba Lan.

Ba Lan liên tiếp ký thỏa thuận quốc phòng mới với các cường quốc châu Âu

Trong những năm gần đây, Ba Lan đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với mức chi tiêu quốc phòng thuộc hàng cao nhất NATO. Ảnh: Bloomberg.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với mức chi tiêu quốc phòng thuộc hàng cao nhất NATO. Theo giới phân tích, việc Warsaw liên tiếp ký các hiệp định quốc phòng với Pháp, Anh và nay là Đức cho thấy vị thế ngày càng gia tăng của Ba Lan trong cấu trúc an ninh châu Âu, khi cán cân ảnh hưởng trong khu vực đang có những chuyển dịch đáng kể.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Ba lan #Châu Âu #Đức #Quân sự

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