NATO triển khai hệ thống phòng không tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/6 thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai một hệ thống phòng không SAMP/T do Italy vận hành tại tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận của quốc gia thành viên này trong khuôn khổ các kế hoạch phòng thủ thường trực của liên minh.

Hệ thống SAMP/T sẽ được bố trí tại Bộ Tư lệnh Căn cứ Không quân phản lực số 3 ở Konya. Ảnh: Daily Sabah

Theo thông báo, hệ thống SAMP/T sẽ được bố trí tại Bộ Tư lệnh Căn cứ Không quân phản lực số 3 ở Konya. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc triển khai nhằm củng cố mạng lưới phòng không tích hợp của NATO, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ tập thể và phối hợp tác chiến giữa các đồng minh.

SAMP/T là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa do liên doanh Eurosam của Pháp và Italy phát triển. Hệ thống sử dụng tên lửa Aster-30, có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái và một số loại tên lửa đạn đạo chiến thuật. Với khả năng cơ động cao và tích hợp vào mạng lưới chỉ huy - kiểm soát của NATO, SAMP/T được xem là một trong những thành phần quan trọng trong kiến trúc phòng thủ tên lửa của châu Âu.

Hệ thống sử dụng tên lửa Aster-30, có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không. Ảnh: Daily Sabah

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục điều chỉnh thế trận phòng thủ nhằm ứng phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Những năm gần đây, liên minh đã tăng cường hiện diện quân sự và các năng lực phòng không tại sườn Đông và Đông Nam, đồng thời thúc đẩy các quốc gia thành viên nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như khả năng phối hợp tác chiến trong khuôn khổ phòng thủ tập thể.

Trước khi triển khai SAMP/T tại Konya, NATO cũng đã tăng cường năng lực phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc điều động thêm một khẩu đội tên lửa Patriot tới Căn cứ Không quân Incirlik ở tỉnh Adana. Việc kết hợp nhiều hệ thống phòng không của các quốc gia thành viên phản ánh nỗ lực của NATO trong việc xây dựng mạng lưới phòng thủ đa tầng, có khả năng bảo vệ không phận và các cơ sở quân sự trọng yếu của liên minh.

Giới quan sát nhận định việc triển khai SAMP/T tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của NATO tại khu vực Đông Nam châu Âu mà còn cho thấy xu hướng các đồng minh châu Âu đẩy mạnh đóng góp vào năng lực phòng không của liên minh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh NATO thúc đẩy các thành viên tăng đầu tư quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ về năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không và phòng thủ tên lửa.

Vân Bình