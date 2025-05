Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và đã phê duyệt một thỏa thuận vũ khí lớn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty Images.

Năm 2020, Washington đã áp đặt các hạn chế đối với Ankara theo Đạo luật Chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua Biện pháp trừng phạt (CAATSA) để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ankara nhiều lần nhấn mạnh quyền tự chủ của mình trong việc lựa chọn nhà cung cấp vũ khí.

“Chúng tôi khẳng định các lệnh trừng phạt CAATSA đang được nới lỏng", Erdogan nói với các phóng viên sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Albania.

“Với việc người bạn Trump của tôi nhậm chức, chúng tôi đã đạt được sự giao tiếp cởi mở hơn, mang tính xây dựng hơn và chân thành hơn”, ông nói.

Việc nới lỏng các hạn chế trùng với việc Mỹ chấp thuận một hợp đồng bán tên lửa tiềm năng trị giá hơn 300 triệu đô la, động thái mà Erdogan mô tả là một bước tiến tới việc xóa bỏ các rào cản còn lại giữa hai đồng minh NATO. “Là hai đồng minh lớn của NATO, không nên có bất kỳ hạn chế quốc phòng nào”, ông nói.

Trong một cuộc điện đàm vào tháng 3, Erdogan đã thúc giục tổng thống Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, hoàn tất thỏa thuận trị giá 23 tỷ đô la cho 40 máy bay chiến đấu F-16 và đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình máy bay chiến đấu F-35. Ankara đã bị loại khỏi dự án vào năm 2019 vì lo ngại hệ thống S-400 do Nga sản xuất có thể gây nguy hiểm cho an ninh của máy bay. Donald Trump được cho là sẵn sàng đồng ý, với điều kiện hệ thống S-400 được tháo dỡ hoặc chuyển đến một căn cứ do Mỹ kiểm soát.

TD