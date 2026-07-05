Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 4/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul, ngày 04/7/2026. Ảnh: X/RTErdogan.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở thành phố Istanbul trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pakistan tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho biết hai bên đã rà soát các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, đồng thời trao đổi về triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như quốc phòng, năng lượng, giao thông vận tải, khoáng sản chiến lược và công nghệ thông tin.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác công nghiệp quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ kinh tế song phương. Ông cho biết các dự án hợp tác mới đang được triển khai, góp phần mở rộng quy mô hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Tổng thống Erdogan cũng tiết lộ Ankara và Islamabad đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một khu kinh tế đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Karachi của Pakistan. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại, đồng thời mở ra động lực mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, Tổng thống Erdogan cũng hoan nghênh bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran, cho rằng thỏa thuận này đã góp phần hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước đối tác thân thiết, đặc biệt là Pakistan, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng kim ngạch thương mại song phương sẽ sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD mà hai bên đã đề ra.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong những năm gần đây liên tục được củng cố thông qua các cơ chế hợp tác cấp cao, với trọng tâm là thương mại, đầu tư, quốc phòng và phát triển công nghệ. Cuộc gặp lần này được đánh giá sẽ tạo thêm động lực để hai nước mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực cũng như quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.