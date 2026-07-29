Tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức

Bà Keiko Fujimori ngày 28/7 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru, trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu trong lịch sử nước này. Việc bà lên nắm quyền cũng được xem là dấu mốc mới trong xu hướng gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng bảo thủ tại khu vực Mỹ Latinh.

Tân Tổng thống Peru Keiko Fujimori tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, tân Tổng thống Fujimori cam kết thúc đẩy hòa giải dân tộc sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6, đồng thời khẳng định sẽ điều hành đất nước với tinh thần trách nhiệm, lắng nghe người dân và từng bước khôi phục niềm tin của xã hội đối với các thể chế nhà nước.

Bà Fujimori cho rằng, Peru đang phải đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng bất ổn chính trị, năng lực quản trị còn hạn chế và niềm tin của người dân suy giảm. Theo đó, chính phủ mới sẽ ưu tiên kiểm soát chi tiêu công, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng mức lương tối thiểu và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.

Trước lễ nhậm chức, bà Fujimori đã công bố thành phần nội các mới, trong đó ông Elmer Cuba giữ cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, ông Carlos Espa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và ông Guillermo Shinno giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ sớm triển khai các chính sách nhằm duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, trong bối cảnh Peru là quốc gia sản xuất đồng lớn thứ ba thế giới.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori chụp ảnh cùng các thành viên nội các mới của mình, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Peru Rafael Belaunde, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Peru Elmer Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Carlos Espa và Thủ tướng Peru Luis Galarreta, tại Lima, Peru, ngày 28/7/2026. Ảnh: Reuters.

Về đối ngoại, Tổng thống Fujimori bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ song phương. Bà cũng bày tỏ sự quan tâm tới các sáng kiến hợp tác khu vực trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bà Fujimori giành chiến thắng sít sao trước ứng cử viên cánh tả Roberto Sánchez trong cuộc bầu cử vòng hai hồi tháng 6. Trong ngày nhậm chức, một số nghị sĩ đối lập đã rời nghị trường để phản đối bài phát biểu của tân tổng thống, trong khi các nhóm hoạt động cũng tổ chức biểu tình tại thủ đô Lima.

Đảng Lực lượng Nhân dân của bà dự kiến nắm giữ khối lớn nhất trong Quốc hội nhưng không chiếm đa số, khiến chính phủ mới sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận với các đảng phái khác để triển khai chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.