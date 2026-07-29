Nhật Bản đẩy mạnh công tác cứu hộ sau trận động đất mạnh ở Kyushu

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 28/7 cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại sau trận động đất mạnh 7,1 xảy ra trên đảo Kyushu, Tây Nam nước này, khiến nhiều người bị thương, làm sập một số công trình và gây hư hại hạ tầng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Ảnh: NBC News.

Phát biểu sau cuộc họp ứng phó khẩn cấp, Thủ tướng Sanae Takaichi chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đánh giá thiệt hại, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cứu hộ, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời và thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tăng cường lực lượng cứu hộ, đồng thời điều động máy bay và trực thăng thu thập thông tin, cử sĩ quan liên lạc hỗ trợ các tỉnh Kumamoto, Fukuoka, Nagasaki và Saga.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Cứu hỏa Nhật Bản, tâm chấn trận động đất nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 900 km về phía Tây Nam. Cảnh báo sóng thần đối với khu vực bờ biển phía Tây tỉnh Kumamoto và các vùng lân cận đã được dỡ bỏ khoảng hai giờ sau khi phát đi.

Thiệt hại nặng nề nhất ghi nhận tại tỉnh Kumamoto. Trận động đất làm sập tầng hai của trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, gây ra một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas. Sự cố khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương và khoảng 10 người mất tích dưới đống đổ nát. Trong khi đó, tại nhà máy của Công ty Công nghiệp Giấy Nippon ở thành phố Yatsushiro, một ống khói khổng lồ bị sập làm 11 công nhân bị mắc kẹt.

Chính quyền các địa phương đã phát lệnh khuyến cáo sơ tán đối với hơn 260.000 người dân, chủ yếu tại hai tỉnh Kumamoto và Nagasaki. Lực lượng Cảnh sát và Phòng cháy chữa cháy tỉnh Kumamoto đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp; các bệnh viện tại Yatsushiro và Kumamoto tiếp nhận gần 100 nạn nhân cấp cứu.

Trận động đất khiến nhiều người bị thương, làm sập một số công trình và gây hư hại hạ tầng. Ảnh: Kyodo.

Trận động đất khiến hạ tầng giao thông và sản xuất tại đảo Kyushu bị ngưng trệ nghiêm trọng. Hệ thống tàu cao tốc Shinkansen và các tuyến tàu nội vùng phải dừng hoạt động để kiểm tra an toàn; đường băng tại Sân bay Aso Kumamoto tạm thời đóng cửa.

Nhiều tập đoàn lớn như Toyota Motor, Honda Motor và Yamato Transport thông báo tạm dừng hoạt động các nhà máy và dịch vụ vận tải tại Kyushu để bảo đảm an toàn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các dư địa chất trong 2–3 ngày tới. Cùng ngày, Đại diện Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai.

Thanh Giang

Nguồn: Japantoday.