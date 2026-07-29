Tổng thống Trump và ông Zelensky bàn về sản xuất tên lửa Patriot, thúc đẩy đàm phán với Nga

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Cũng trong ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, tập trung vào khả năng thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Nga và kế hoạch hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Tuy nhiên, Nhà Trắng không công bố chi tiết nội dung cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa, bên trái) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 28/7/2026. Ảnh: AFP.

Cuộc hội đàm kín diễn ra tại Phòng Bầu dục kéo dài khoảng một giờ, trước khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham - một trong những chính trị gia Mỹ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.

Sau cuộc gặp, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ cho biết cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky là “tích cực và mang tính xây dựng”. Đến nhiều giờ sau khi cuộc gặp kết thúc, Tổng thống Trump cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào trên mạng xã hội Truth Social.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã trao đổi về việc Mỹ cấp phép để Ukraine sản xuất trong nước tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Ông Zelensky viết: “Chúng tôi đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số sáng kiến khác có thể hỗ trợ Ukraine”, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm một khu huấn luyện quân sự tại Đức, tại địa điểm không được tiết lộ, ngày 11/6/2024. Ảnh: Reuters.

Việc tăng cường năng lực phòng không tiếp tục là ưu tiên của Kiev trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích đường không. Theo giới chức Ukraine, hệ thống Patriot hiện vẫn là phương tiện duy nhất trong kho vũ khí của nước này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong khi nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn đang cạn dần.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể Tổng thống Trump – đã nhất trí sẽ thăm Ukraine lần đầu tiên nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Moskva và Kiev. Hai quan chức này trước đó đã nhiều lần tới Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết đã gặp đại diện tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin để thảo luận kế hoạch đồng sản xuất các tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời khẳng định các nhóm kỹ thuật của hai bên đang xúc tiến những giải pháp nhằm sớm triển khai dự án.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.