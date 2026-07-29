Châu Á - Thái Bình Dương tìm tuyến thương mại thay thế

Những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang thúc đẩy nhiều quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương tìm kiếm các tuyến thương mại và hành lang logistics thay thế nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ tịch Omsan Logistics Ergun Ariburnu. Ảnh: Omsan Lojistik.

Trả lời hãng thông tấn Anadolu (AA), Chủ tịch Omsan Logistics Ergun Ariburnu cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm logistics của khu vực nhờ vị trí địa lý thuận lợi cùng quá trình đầu tư dài hạn vào hệ thống đường sắt, cảng biển và các tuyến vận tải kết nối quốc tế.

Theo ông Ariburnu, những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của việc đa dạng hóa các tuyến vận tải quốc tế. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phụ thuộc lớn vào các tuyến đường biển, bất kỳ gián đoạn nào tại các điểm trung chuyển chiến lược như eo biển Hormuz, kênh đào Suez hay kênh đào Panama đều có thể tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng và chi phí vận chuyển toàn cầu.

Ông cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến lược phát triển các hành lang vận tải thay thế từ năm 2007, trong đó có Hành lang Trung (Middle Corridor), Hành lang Zangezur và tuyến đường sắt Hejaz. Bên cạnh đó, nước này cũng đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới đường sắt, cảng biển và các dự án kết nối với khu vực Kavkaz và các quốc gia Turkic nhằm mở rộng khả năng trung chuyển hàng hóa giữa châu Á, châu Âu và châu Phi.

Tàu thuyền và tàu chở dầu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman, ngày 18/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo ông Ariburnu, các dự án đường sắt và cảng biển đang được Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư sẽ góp phần tăng cường kết nối vận tải giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Ông cho biết, khoảng 90% thương mại toàn cầu hiện vẫn được vận chuyển bằng đường biển, do đó việc phát triển các hành lang logistics đa phương thức sẽ giúp giảm rủi ro trước các biến động địa chính trị và bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng.

Theo đại diện Omsan Logistics, để tận dụng cơ hội, các quốc gia cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng logistics, nhất là đường sắt và cảng biển, đồng thời duy trì môi trường đầu tư ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế trong dài hạn.

Minh Phương

Nguồn: AA.