Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel hội đàm lần đầu kể từ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 (giờ địa phương) đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel hội đàm lần đầu kể từ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ảnh: Axios

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức mở rộng với sự tham dự của toàn bộ các quan chức cấp cao hai nước, thay vì cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo. Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, cuộc hội đàm kéo dài khoảng một giờ. Nhà Trắng đánh giá cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”, tập trung vào các vấn đề an ninh và tình hình Trung Đông.

Giới chức cấp cao Israel cho biết chương trình hạt nhân của Iran là nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận. Hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời trao đổi về việc tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ - Israel và thúc đẩy các cơ hội hợp tác tại Trung Đông.

Sau cuộc hội đàm, hai bên không tổ chức họp báo chung cũng như không đưa ra tuyên bố chung trước truyền thông.

Bà Tzipi Hotovely giám đốc phụ trách ngoại giao công chúng thuộc Văn phòng Thủ tướng Israel. Ảnh: AP

Giám đốc phụ trách ngoại giao công chúng thuộc Văn phòng Thủ tướng Israel, bà Tzipi Hotovely, cho biết Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã đạt được “sự phối hợp hoàn toàn” trong các vấn đề chiến lược. Bà bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên đã thảo luận hoặc Israel đã trình bày với phía Mỹ những tài liệu tình báo liên quan đến cơ sở hạt nhân ngầm Natanz, khẳng định các thông tin này là không chính xác.

Theo bà Hotovely, phía Mỹ không gây sức ép buộc Israel phải từ bỏ những kết quả quân sự đạt được tại Dải Gaza hay Lebanon. Mục tiêu chính của chuyến thăm Washington lần này là tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh, thay vì tìm cách lôi kéo Mỹ tham gia sâu hơn vào các cuộc xung đột trong khu vực.

Theo các hãng tin quốc tế, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục phối hợp chặt chẽ về các vấn đề an ninh Trung Đông, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn theo dõi sát diễn biến liên quan chương trình hạt nhân của Iran, tình hình xung đột tại Dải Gaza cũng như những căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon. Hai bên được cho là cũng trao đổi về các biện pháp duy trì sức ép đối với Tehran, đồng thời tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm hạn chế nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AP, AFP