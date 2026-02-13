Thổ Nhĩ Kỳ - Serbia tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định tại khu vực Balkan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã tiến hành hội đàm và ký Tuyên bố chung tại Ankara ngày 12/2, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt nhiều biến động khó lường.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Dailysabah.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được thông qua cơ chế Hội đồng Hợp tác Cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ – Serbia, được thành lập năm 2017. Với bốn kỳ họp đã tổ chức, cơ chế này được đánh giá là trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu.

Tuyên bố chung ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3,5 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm sớm đạt mục tiêu mới 5 tỷ USD. Hai bên nhất trí triệu tập kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp trong thời gian sớm nhất, coi đây là “xương sống” của hợp tác kinh tế - thương mại.

Lãnh đạo hai nước tái khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như chính sách đối ngoại, thương mại, công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông, kết nối, công nghệ cao, giáo dục, văn hóa và du lịch. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được nhấn mạnh, phù hợp với các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp Hội đồng Hợp tác Cấp cao lần thứ tư tổ chức tại Belgrade tháng 10/2024.

Hai bên cũng đánh giá cao ý nghĩa của EXPO 2027 tại Belgrade đối với tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời ghi nhận kết quả tích cực của hai cuộc họp đầu tiên của Nền tảng Hòa bình Balkan, trong đó cuộc họp gần nhất diễn ra tại Istanbul ngày 23/1/2026.

Hai nước quyết tâm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như chính sách đối ngoại, thương mại, công nghiệp quốc phòng, năng lượng... Ảnh: VectorStock.

Phát biểu tại họp báo chung, Tổng thống Erdoğan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và xa hơn nữa trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng, nhấn mạnh Ankara “không bao giờ lơ là Balkan”. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, coi đây là động lực then chốt nhằm củng cố quan hệ song phương và đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Balkan.

Thanh Giang

Nguồn: Dailysabah.