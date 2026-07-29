Iran cảnh báo phong tỏa eo biển Hormuz đối với các bên nhận tiền bồi thường từ tài sản bị phong tỏa

Quân đội Iran ngày 28/7 cảnh báo mọi quốc gia hoặc doanh nghiệp chấp nhận khoản bồi thường từ nguồn tài sản bị phong tỏa của Iran theo đề xuất của Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cấm đưa tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 26 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Lực lượng vũ trang Iran cho biết, Washington không có quyền sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Tehran để bồi thường cho các tàu và hàng hóa bị hư hại trong thời gian xảy ra xung đột giữa hai nước.

Theo phía Iran, những thiệt hại đối với tàu thuyền trong khu vực là hệ quả từ việc Mỹ làm gia tăng bất ổn an ninh tại Trung Đông, đồng thời nhiều tàu đã “đi vào các tuyến hàng hải bất hợp pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển Hormuz”.

Quan chức quân đội Iran tuyên bố, kể từ thời điểm hiện tại, bất kỳ quốc gia hoặc công ty nào ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để chi trả bồi thường sẽ không được phép cho tàu thuyền mang cờ của mình đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ngày 23/7, Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ sử dụng số tiền của Iran đang bị Washington kiểm soát để bồi thường cho các tàu và hàng hóa bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran. Theo ông Trump, “mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc các tài sản liên quan sẽ được bồi thường bằng nguồn tiền của Iran do Mỹ nắm giữ và kiểm soát.”

Ngoại trưởng các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã họp trực tuyến, thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: SPA

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), Ngoại trưởng các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã họp trực tuyến, thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực.

Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hành động chung, ưu tiên các giải pháp chính trị và ngoại giao, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lòng tin và đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Ngoài ra, cuộc họp cũng thúc đẩy các nỗ lực nhằm góp phần giảm căng thẳng, tạo ra môi trường an ninh và ổn định tại khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, SPA