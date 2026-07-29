Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án các vụ tấn công nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 28/7 đã lên án các vụ tấn công của những người định cư Israel nhằm vào các cộng đồng người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi chính quyền Israel có các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ dân thường và đưa những người liên quan ra trước công lý.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq. Ảnh: CGTN.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết Tổng thư ký Guterres đặc biệt quan ngại trước các vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo, hành vi phá hoại tài sản tư nhân cũng như các vụ việc nhằm vào người Palestine và sinh kế của họ. Theo ông Haq, việc các địa điểm thờ cúng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công là điều đáng quan ngại và không thể chấp nhận, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bờ Tây vốn đã hết sức phức tạp.

Người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết, Tổng thư ký Guterres kêu gọi nhanh chóng xác định và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý, phù hợp với các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế. Ông cũng hối thúc chính quyền Israel triển khai các biện pháp khẩn cấp và hiệu quả nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo của những người định cư nhằm vào người Palestine, tài sản của họ và các địa điểm thờ cúng, đồng thời bảo đảm an toàn cho dân thường tại khu vực.

Theo Liên hợp quốc, việc bảo vệ các địa điểm tôn giáo và bảo đảm an toàn cho người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ bạo lực tiếp tục leo thang. Tổ chức này cũng nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Lực lượng Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Euronews.

Bạo lực tại Bờ Tây bị chiếm đóng đã gia tăng đáng kể kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Theo số liệu do phía Palestine công bố, trong thời gian này, ít nhất 1.182 người Palestine đã thiệt mạng, khoảng 13.000 người bị thương và gần 24.000 người bị bắt giữ tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tình trạng mất an ninh kéo dài tại Bờ Tây tiếp tục làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xung đột lan rộng, đồng thời làm gia tăng những thách thức đối với các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: AA.