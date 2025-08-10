Thiệu Tiến khát vọng phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ mới

Với sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Tiến đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng quê đáng sống, giàu bản sắc và đầy triển vọng, cùng tỉnh Thanh Hóa và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Tiến thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH HP Vina Garment.

Xã Thiệu Tiến được thành lập từ 4 xã: Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc, có diện tích tự nhiên 23,68km2 và dân số 25.383 người. Là mảnh đất có truyền thống cách mạng, người dân cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, cấp ủy đảng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 70 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng liên kết, tập trung; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Nhà lưới, nhà màng sản xuất rau an toàn và dưa Kim hoàng hậu...

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo không gian kiến trúc - cảnh quan nông thôn thay đổi rõ nét; hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ngọc Vũ giai đoạn 1 đã hoàn thành với diện tích 32,1ha đảm bảo đủ điều kiện để thu hút các dự án thứ cấp đầu tư. Dịch vụ thương mại từng bước phát triển. Toàn xã có 1.117 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, hộ tiểu thương, đại lý bán lẻ hàng hóa, tăng 54 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; giải quyết việc làm cho 2.530 lao động, thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10%.

Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đạt kết quả nổi bật, toàn xã đã có 13/23 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 3 sản phẩm OCOP 3 sao. Tổng vốn đầu tư XDNTM ước đạt 315,563 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 86,696 tỷ đồng, tỉnh 20,730 tỷ đồng, ngân sách huyện 14,569 tỷ đồng, ngân sách xã 9,516 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 184,052 tỷ đồng.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy hành chính tại xã đã nhanh chóng ổn định và đi vào nền nếp ngay từ ngày đầu, tuần đầu vận hành bộ máy mới, việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân được đảm bảo thông suốt, liên tục không bị gián đoạn, tăng tính hiệu lực, hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thiệu Tiến sau sáp nhập đang mở ra không gian phát triển mới, thời cơ vận hội mới, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thiệu Tiến xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, đó là: Sắp xếp bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, vì Nhân dân phục vụ. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn với tăng cường củng cố công tác quốc phòng - an ninh; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sớm hoàn thiện mô hình “Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số và công dân số”, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Hoàn thiện đồ án quy hoạch vùng xã đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; tập trung phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo không gian phát triển để thu hút và khai thác nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng cuộc sống đi đôi với đảm bảo cảnh quan, môi trường; xây dựng nếp sống “Thân thiện - văn minh - hiện đại” trong mỗi người dân.

Người dân xã Thiệu Tiến xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh - trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Đảng bộ xã Thiệu Tiến đề ra các giải pháp trọng tâm cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ. Trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tạo bước đột phá về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống tinh thần cho người dân.

Nhiệm kỳ mới bắt đầu với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, cùng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Tiến quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Thiệu Tiến có bước phát triển đột phá, toàn diện, bền vững, trở thành vùng nông thôn có cuộc sống “thân thiện - văn minh - hiện đại”, giàu bản sắc và đáng sống.

Bài và ảnh: Thanh Huê