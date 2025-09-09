Thanh tra góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) “từ sớm, từ xa”, thời gian qua, lực lượng Thanh tra tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh dấu hiệu vi phạm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, góp phần quan trọng, tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án.

Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, hằng năm Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm TNTC như: Luật Thanh tra, Luật Tố cáo và các nghị định, thông tư hướng dẫn... Đồng thời, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm TNTC.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng cung cấp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống TNTC; các kết luận thanh tra theo chương trình, kế hoạch hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao, kết luận nội dung tố cáo. Định kỳ hằng tháng, Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu công tác tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu tiếp công dân cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong việc trao đổi, thông tin, tham vấn ý kiến liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra để chuyển hồ sơ hoặc chuyển thông tin vụ việc theo quy định.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch, gắn với thanh tra đột xuất. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Quá trình tiến hành thanh tra chú trọng chỉ đạo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, phát hiện kịp thời, chính xác, Thanh tra tỉnh đã lựa chọn tiến hành các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật và dư luận quan tâm, như: quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tăng cường chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Mặt khác, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2020 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 412 cuộc thanh tra ở nhiều lĩnh vực, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 466 tỷ đồng và 20.000m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 164 tổ chức và 332 cá nhân. Đặc biệt, 6 tháng năm 2025, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 98 cuộc thanh tra hành chính tại 115 cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 77 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 21 cuộc thanh tra đột xuất. Từ hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện vi phạm hơn 11,122 tỷ đồng.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh trong quá trình thu thập thông tin, điều tra, xử lý tội phạm, công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân và cơ quan liên quan trao đổi thông tin các vụ việc có dấu hiệu sai phạm lớn để thống nhất xử lý, tránh tình trạng vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ kiến nghị xử lý hành chính, nội bộ, dẫn tới bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống TNTC.

Bài và ảnh: Quốc Hương