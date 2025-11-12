Thanh Hóa tham dự Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025

Sáng 12/11, tại thủ đô Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025. Tham dự hội chợ, tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thu hút sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Kết tinh truyền thống - Hội nhập quốc tế”, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị với khoảng 200 gian hàng đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước và 79 gian hàng đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản...

Ban Tổ chức cắt băng khai mạc Hội chợ.

Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên nhằm quảng bá thành tựu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị nông sản Việt, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam...

Gian trưng bày của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Khách hàng tham quan, mua sắm tại gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa - đơn vị chủ trì thực hiện gian hàng tại hội chợ - đã lựa chọn, trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, thuộc 25 chủng loại sản phẩm OCOP đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, có nhiều sản phẩm nổi bật như: Bánh nhãn, măng khô Hồi Xuân, rượu dâu, nước cốt hoa quả Ngọc Hoàn, sản phẩm mắm truyền thống của công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh, gạo nếp Thạch Lập, bánh gai Tứ Trụ, nem chua Hưng Anh, bưởi thanh đường Yên Ninh, dầu lạc Chulee, mắc ca Như Xuân...

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Thanh Hóa tham dự hội chợ.

Bà Lê Thị Hoa Dương, Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Đại Dương, xã Yên Ninh chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được lựa chọn để tham gia hội chợ lần này. Tôi nhận thấy du khách rất quan tâm đến các sản phẩm của Thanh Hóa. Thông qua hội chợ, chúng tôi hy vọng các đặc sản của quê hương sẽ tiếp tục được quảng bá đến người dân và du khách của thủ đô Hà Nội cũng như mọi vùng miền trong nước”.

Bà Lê Thị Hoa Dương và các sản phẩm tham dự hội chợ

Với sự đa dạng, độc đáo, mang đặc trưng vùng miền, gian hàng của Thanh Hóa thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm. Bà Trình Thị Việt, một du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tôi rất thích các đặc sản của Thanh Hóa. Đi hội chợ lần này, tôi thấy gian hàng của Thanh Hóa có nhiều sản phẩm, trình bày đẹp mắt nên ghé vào tham quan. Tôi chọn mua nem chua và bánh gai để mang về sử dụng trong gia đình và biếu bạn bè”.

Bà Trình Thị Việt (người ngoài cùng bên phải) mua sản phẩm tại gian trưng bày của Thanh Hóa

Được xem là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành Nông nghiệp Việt Nam, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 12-16/11/2025) tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

An Thư