Khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của kinh tế tập thể trong kỷ nguyên phát triển mới

Giai đoạn 2020-2025, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là HTX của tỉnh có bước phát triển tích cực cả về số lượng, chất lượng hoạt động, không chỉ tăng thu nhập cho thành viên, người lao động mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Tuấn kiểm tra mô hình sản xuất lúa nếp hạt cau tại xã Bá Thước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, trở thành điểm tựa vững chắc cho các HTX, tổ hợp tác. Thông qua sự “trợ lực” từ Liên minh HTX tỉnh, nhiều đơn vị đã khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết vùng, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tăng khả năng cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Đồng thời, nhiều HTX đã đổi mới hình thức hoạt động theo Luật HTX mới, phù hợp xu hướng phát triển và nhu cầu thực tế của địa phương. Hoạt động của các HTX ngày càng mở rộng theo hướng đa ngành, đa nghề, đa dịch vụ; tổ chức và quản lý trong HTX từng bước được củng cố và đổi mới. KTTT, HTX đã trở thành một kênh huy động nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, tái cơ cấu nông nghiệp và XDNTM.

HTX Dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến, phường Đông Sơn là một trong những điển hình cho mô hình HTX phát triển hiệu quả, bền vững nhờ sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh. Được thành lập năm 2012, trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả và hoa. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và cung ứng dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ cho sản xuất nông nghiệp, HTX đầu tư nguồn lực lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ và mua sắm trang thiết bị máy móc. Ông Nguyễn Xuân Thiên, giám đốc HTX, cho biết: Với nhu cầu lớn về vốn để đầu tư cho sản xuất và phát triển dịch vụ, sau khi tham gia vào Liên minh HTX tỉnh, từ năm 2018 đến nay, HTX luôn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp của địa phương. Ngoài ra, hằng năm, HTX được tham gia nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực do Liên minh HTX tỉnh tổ chức. Qua đó, HTX vừa có thêm nguồn lực kinh tế, vừa có kỹ năng, kiến thức để phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Là vùng đất thuần nông, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, xã Hoa Lộc có hơn 400ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có khoảng 200ha đất chuyên trồng các cây rau màu hàng hóa, còn lại là diện tích sản xuất lúa. HTX đã thực hiện 6 khâu dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông sản cho các hộ thành viên. Với định hướng và hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động của các HTX đã mở rộng ra một số lĩnh vực, như: Thương mại, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, tài chính - tín dụng... Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về việc triển khai thực hiện tích tụ đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, thị trường đầu ra ổn định vào sản xuất, như: ngô ngọt, khoai tây, ớt, cải bó xôi, đậu tương rau, dưa các loại... HTX chủ động tìm hiểu thông tin về thị trường, gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với những đơn vị như: Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty Thanh An, Công ty Hoa Long... mỗi năm tổng sản lượng sản phẩm mà HTX bao tiêu đạt từ 4.000 - 5.000 tấn/năm, tổng doanh thu đạt 22 - 24 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 400 - 500 triệu đồng/năm.

Diện tích sản xuất hoa lan hồ điệp của HTX Dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến, phường Đông Sơn.

Nét nổi bật trong phát triển nông nghiệp ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, đó là từ đầu năm 2022, HTX đầu tư số vốn hàng tỷ đồng để xây dựng và đưa vào sản xuất mô hình trồng rau thủy canh, trồng các loại dưa vàng, tổng diện tích 1.600m2, tạo được niềm tin với người dân địa phương. Nhờ HTX hoạt động hiệu quả, HTX đã thu hút 957 hộ thành viên, trở thành một trong những “HTX toàn xã” của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Toàn, giám đốc HTX, cho biết: “HTX luôn chú trọng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong hỗ trợ, tổ chức sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đồng thời, từ những mô hình sản xuất hiện đại sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất cho người dân, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao”.

Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.376 HTX, 3 Liên hiệp HTX, tăng 310 HTX (tăng 29%) và 2 Liên hiệp HTX (tăng 200%) so với đầu nhiệm kỳ. Với sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và sự tích cực, chủ động của các HTX, doanh thu bình quân của HTX đạt 7,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX đạt 52 triệu đồng/năm, tăng 9,2% so với đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, hình thành nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả đã trở thành điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế HTX cả nước, như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa; HTX Sản xuất, Thương mại tổng hợp Chung Nghĩa, xã Hà Trung, Quỹ tín dụng Nhân dân Định Tường, xã Yên Định, HTX vệ sinh môi trường Tân Sơn, phường Hạc Thành...

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: "Trong nhiệm kỳ mới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của KTTT, chú trọng xây dựng hệ thống vững mạnh, phát triển toàn diện. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, phồn vinh, hạnh phúc".

Bài và ảnh: Lê Hòa