Thanh Hóa sẵn sàng phương án sơ tán gần 28.700 người dân ven biển đến nơi an toàn

Đến chiều 24/8, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra.

Các hộ dân sẵn sàng sơ tán khi có bão lũ xảy ra.

Trong đó, các địa phương sẵn sàng sơ tán 6.254 hộ/28.698 khẩu (104 khu vực/20 xã, phường) sinh sống ở khu vực cách mép bờ biển 200m; 1.722 hộ/7.351 khẩu (233 khu vực/59 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 6.275 hộ/26.551 khẩu (529 khu vực/82 xã) thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi.

Căn cứ vào diễn biến của mưa lũ và tình hình thực tế, các địa phương sẵn sàng chuẩn bị phương án tiếp tục sơ tán người dân trong trường hợp mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão diễn ra dài ngày. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến với phương châm không để người dân nào bị đói, rét, không có nơi ở...

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực tỉnh Thanh Hóa từ đêm 24/8 đến 27/8 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Hải Đăng