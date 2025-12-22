Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sáng 22/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi đến toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm qua, LLVT tỉnh tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển đi lên của cả tỉnh. Thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Nổi bật là Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình địa bàn, ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác giáo dục quốc phòng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và chấp hành kỷ luật; công tác tuyển chọn, bàn giao công dân nhập ngũ, đón nhận chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ đạt kết quả cao.

Công tác xây dựng lực lượng luôn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng với chất lượng ngày càng cao. Cán bộ, chiến sỹ LLVT trong toàn tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong mong muốn LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và cơ sở vững mạnh toàn diện.

Chủ động dự báo và nắm chắc tình hình cơ sở, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, công tác xây dựng cơ bản và đối ngoại quân sự. Cùng với đó, làm tốt công tác dân vận, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vùng biên, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các cấp, các ngành trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. Đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ thực hiện tốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phát huy được vai trò trong quá trình hoạt động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin và có những cách làm mới, quy chế phối hợp mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra...

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu cảm ơn.

Thay mặt tập thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quốc Hương