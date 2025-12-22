Đồn Biên phòng Quang Chiểu cắt băng khánh thành cổng chào Pù Đứa

Sáng 22/12/2025, hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quang Chiểu tổ chức lễ khánh thành cổng chào bản Pù Đứa. Công trình là một hạng mục trong mô hình “Bản sáng vùng biên”, thể hiện sự chung tay của lực lượng biên phòng và bà con địa phương trong việc xây dựng diện mạo mới cho bản làng nơi biên giới.

Pù Đứa là nơi sinh sống của 75 hộ với hơn 400 người dân tộc Mông. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc. Bản Pù Đứa cũng được chính quyền lựa chọn để xây dựng bản nông thôn mới và Đồn Biên phòng Quang Chiểu xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên”.

Bà con Nhân dân bản Pù Đứa phấn khởi đến dự lễ khánh thành cổng chào, chia vui cùng lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong ngày hội của bản vùng biên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Triệu Minh Xiết – Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu phát biểu tại buổi lễ, khẳng định cổng chào là kết tinh của sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên và sự đồng lòng, góp sức của Nhân dân bản Pù Đứa.

Trung tá Ngô Quang Hoà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh ý nghĩa của công trình trong việc củng cố tình đoàn kết quân – dân và làm đẹp cảnh quan khu vực biên giới.

Các đại biểu và Nhân dân bản Pù Đứa cùng nhau cắt băng khánh thành cổng chào, đánh dấu thêm một dấu mốc mới trong quá trình xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” tại địa phương.

Công trình được khánh thành vào đúng dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Nhân dân bản Pù Đứa tham dự lễ khánh thành, tạo nên không khí trang trọng, ấm áp trong ngày hội của bản làng nơi phên dậu Tổ quốc.

Bá Phượng