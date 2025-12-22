Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trưa ngày 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố và trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương với đồng chí Lê Mạnh Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố và trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương với đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Vừa qua Bộ Chính trị đã tiến hành các quy trình, thủ tục điều động, phân công, chỉ định; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định chỉ định đồng chí Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Mạnh Hùng sinh năm1973; là kỹ sư công nghệ hữu cơ hoá dầu, tiến sĩ hóa dầu; cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2013-2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng làm Phó Tổng giám đốc Petrovietnam. Từ tháng 6/2019, đồng chí làm Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này từ đầu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công Thương - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò “trụ cột” của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Trên cương vị công tác, đồng chí Lê Mạnh Hùng luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ tập thể lãnh đạo nơi đồng chí từng công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công Thương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petrovietnam, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã từng có thời gian công tác tại Văn phòng Chính phủ; sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành dầu khí. Thời gian đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, Tập đoàn đã ổn định, khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đây và phát triển rất tốt, trở thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Do vậy, việc đồng chí được giao đảm nhiệm trọng trách Quyền Bộ trưởng - người đứng đầu ngành công thương thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành công thương trong tương lai.

Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, ngành công thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Hồng Diên; trên cương vị là Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương chèo lái, dẫn dắt ngành công thương vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai hiệu quả đường lối phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước trong tình hình mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, mong muốn và tin tưởng đồng chí Nguyễn Hồng Diên trên cương vị công tác mới - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng, đồng hành, sát cánh cùng ngành công thương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành công thương tiếp tục rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Do đó, Thủ tướng đề nghị đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp tục học hỏi, kế thừa, phát huy hơn nữa kinh nghiệm, thành quả các thế hệ đi trước, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện “6 tiên phong” đối với ngành công thương gồm: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, đồng chí Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành công thương phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn mới; chúc ngành công thương sẽ tạo được nhiều đột phá, ghi được nhiều dấu ấn, phát triển lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đề nghị các bộ ngành, địa phương phối hợp tốt để đồng chí Lê Mạnh Hùng cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phần mình, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự tin tưởng, giúp đỡ đối với cá nhân đồng chí và đối với Petrovietnam trong suốt những năm qua; đồng thời trân trọng Bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Hồng Diên, người đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ để lại cho ngành công thương một nền tảng quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy và cả về đội ngũ cán bộ.

Đồng chí cho rằng Bộ Công Thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành; với nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình, đồng chí cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương; đồng thời nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành công thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với chuyển dịch năng lượng từng bước, hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước.

Phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chú trọng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phát triển ngành công thương.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành công thương.

Đồng chí cam kết sẽ cùng tập thể cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, ý chí hành động, khẩn trương, quyết liệt triển khai các công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

