Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 22/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị diễn ra từ ngày 22 đến 23/12 để tập trung thảo luận, cho ý kiến về ba nội dung lớn: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; các công việc để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đại biểu cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các đồng chí Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 1- khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, sau đóng góp tham gia của đại hội đảng bộ các cấp, của Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện. Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp. Để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, từ thực tiễn công tác đã và đang đảm nhiệm, các đồng chí Ủy viên Trung ương tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo của các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra hội nghị để góp ý, bổ sung nội dung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026.

Theo NDO