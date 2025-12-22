Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong hai ngày 21 và 22/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng tổ chức. Các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò của viên chức, người lao động trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức (Ảnh: Thanh Huê)

Trong thời qua, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đã phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai các nội dung trọng tâm thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ sở để nhà trường xác định rõ các mục tiêu chiến lược và huy động sự tham gia tích cực của toàn thể viên chức, người lao động và đã đạt những kết quả đáng khích lệ như: Nhà trường đã đưa 2 học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình chính khóa đào tạo sinh viên; thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm góp phần khẳng định vị thế của một trường đại học địa phương thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn hướng đến một trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo. Cùng đó, Công đoàn Trường ĐH Hồng Đức đã đồng chủ trì với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo cấp liên trường với chủ đề “Mô hình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay”.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đạt hiệu quả cao, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức trong đề xuất một số giải pháp sau:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ của nhà trường về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp, công ty trong tỉnh. Tăng cường gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ chức các lớp đào tạo khởi nghiệp, các cuộc thi đổi mới sáng tạo nhằm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và công nhân lao động chất lượng cao để từ đó nâng cao tác phong công nghiệp, tính chuyên nghiệp trong lao động.

Viên chức, người lao động nhà trường đóng vai trò trung tâm đồng hành cùng tổ chức công đoàn trường trong các chương trình chuyển đổi số: Xây dựng công đoàn số; triển khai các ứng dụng số phục vụ đoàn viên; số hóa hồ sơ, dữ liệu. Công đoàn trường phối hợp với Ban Giám hiệu phát động phong trào thi đua: “Lao động sáng tạo”, các cuộc thi về chuyển đổi số, hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để viên chức, người lao động yên tâm lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam (Ảnh: Thanh Huê)

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của công đoàn cấp trên, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng trong công tác tham gia đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) và đã đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau:

Việc đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể đạt chất lượng cao: Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp duy trì đối thoại định kỳ 6 tháng/lần và đối thoại đột xuất khi có kiến nghị; các đề xuất chính đáng của NLĐ được giải quyết ngay tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản. Chủ động tham gia xây dựng quy chế lương, thang bảng lương, nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể được thương lượng với nhiều điều khoản cao hơn luật, nhất là về: Bữa ăn ca, hỗ trợ phúc lợi, điều kiện làm việc, nâng lương định kỳ...tạo điều kiện cho NLĐ thu nhập bình quân 8.500.000 đồng/người/tháng.

Làm tốt công tác tuyên truyền – tư vấn pháp luật – an toàn vệ sinh lao động như: Thành lập Tổ tư vấn pháp luật, Tổ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tuyên truyền pháp luật, nội quy, quy định bằng các hình thức dễ hiểu, trực quan, phù hợp NLĐ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ: Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao: bóng đá, bóng chuyền hơi, kéo co, Rung chuông vàng; các chương trình “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”, Tết cho đồng nghiệp, thăm hỏi NLĐ khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể chất lượng cao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng thực chất, chuyên sâu về kỹ năng thương lượng, đối thoại, giải quyết tranh chấp và tư vấn pháp luật lao động. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, xây dựng các kênh thông tin, phản ánh trực tuyến để đoàn viên, NLĐ dễ dàng tiếp cận chính sách, pháp luật và kịp thời gửi kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng tới tổ chức công đoàn. Đề nghị tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, nhà ở công nhân, các công trình phúc lợi tại các khu công nghiệp.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tay nghề, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Ảnh: Lê Hợi)

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản, giải quyết việc làm cho gần 13.000 người lao động (NLĐ). Xác định rõ việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tay nghề, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, NLĐ hết sức quan trọng tại doanh nghiệp có đông công nhân lao động, trong thời gian qua, công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban giám đốc công ty đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền giáo dục, tư tưởng giúp NLĐ yên tâm công tác.

Công đoàn cơ sở tập trung giáo dục chính trị tư tưởng thông qua sinh hoạt công đoàn, nhóm truyền thông nội bộ zalo, Facebook, bảng tin điện tử. Tổ chức các buổi học tập nghị quyết, tuyên truyền pháp luật, giúp NLĐ hiểu đúng, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của công ty. Tăng cường xây dựng môi trường làm việc dân chủ - kỷ cương - thân thiện, tạo điều kiện để NLĐ chia sẻ ý kiến, đề xuất sáng kiến.

Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp, thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ theo từng vị trí việc làm, theo chuyền, tổ, phân xưởng, đào tạo kèm cặp tại chỗ, kết nối với chuyên gia kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa, Công ty Jetes để hỗ trợ trong công tác nâng cao tay nghề cho NLĐ. Khuyến khích phong trào tự học, tự sáng tạo, nâng cao kỹ năng mềm và kiến thức công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổ chức hội thi tay nghề, triển khai phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo sân chơi bổ ích và động lực cho NLĐ rèn luyện chuyên môn; khuyến khích NLĐ tham gia các khóa học nâng cao trình độ....

Công ty Sakurai Việt Nam đẩy mạnh giáo dục kỷ luật lao động, tuân thủ quy trình sản xuất, đặc biệt là an toàn – chất lượng – hiệu suất. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, chủ động, có trách nhiệm; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với nhau. Triển khai mô hình 5S – Kaizen, giúp hình thành thói quen làm việc gọn gàng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm về AQ, kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ quản lý, góp phần xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp. Công đoàn công ty phối hợp với Ban giám đốc tuyên dương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần làm việc tích cực và tác phong chuẩn mực.

Những giải pháp trên đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tay nghề, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, NLĐ; qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu Sakurai Việt Nam trong và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

Bùi Thị Hồng Hiệp, Chủ tịch Công đoàn CT TNHH S&H Vina (Ảnh: Lê Hợi)

Công ty TNHH S&H Vina là doanh nghiệp may mặc 100% vốn Hàn Quốc, với gần 3.800 đoàn viên, người lao động (NLĐ). Thực tiễn hoạt động công đoàn tại Công ty TNHH S&H Vina cho thấy, công đoàn là tổ chức gần NLĐ nhất, có điều kiện thuận lợi nhất để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức công đoàn đang đứng trước những yêu cầu mới, thách thức mới, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa. Sự phát triển nhanh của doanh nghiệp may mặc có vốn đầu tư nước ngoài, những biến động phức tạp của quan hệ lao động, cùng yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đã và đang đặt công đoàn trước trách nhiệm không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ mà còn phải khẳng định rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại cơ sở không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược lâu dài.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, các văn kiện Đại hội công đoàn các cấp và xuất phát từ đặc thù doanh nghiệp vốn đầu tư Hàn Quốc, Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina xác định cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay như sau: Nâng cao chất lượng, trình độ, trang bị kỹ năng đối thoại, thương lượng, xử lý tranh chấp đội ngũ cán bộ công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, hướng về NLĐ. Thông qua hoạt động công đoàn, từng bước hình thành lực lượng nòng cốt chính trị trong công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên và tiến tới thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Công đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, dân chủ cơ sở; qua đó góp phần tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thanh Huê (lược ghi)