Phát huy trí tuệ, sức mạnh của đoàn viên, công nhân lao động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Trọng Quyền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường, các doanh nghiệp và 368 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng các cấp công đoàn và đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa khóa XX. Hoạt động công đoàn đổi mới theo hướng sát cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ), kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả nổi bật. Các cấp công đoàn tập trung huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 1.194.457 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí 850,9 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo được triển khai hiệu quả trong các dịp cao điểm, kịp thời hỗ trợ ốm đau, tai nạn lao động và xây dựng 345 “Mái ấm Công đoàn”.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ trình bày báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XX, trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia. Nổi bật là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”... Toàn tỉnh có 52.952 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, làm lợi hàng trăm tỷ đồng; 84 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ số, mạng xã hội, nâng cao nhận thức và niềm tin của đoàn viên, NLĐ. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện; tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Công tác nữ công; kiểm tra, giám sát; tài chính công đoàn được đẩy mạnh; công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn đạt kết quả tích cực; hoạt động đối ngoại được quan tâm mở rộng.

Nhiều năm liên tục, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung bộ - một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, là điểm tựa tin cậy, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng cống hiến, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh , vì hạnh phúc của đoàn viên, NLĐ; chủ động tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XX đã đề ra; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích xuất sắc mà các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công đoàn Thanh Hóa tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao hiểu biết pháp luật về cho đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, lấy công nhân lao động là trung tâm của mọi hoạt động. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn số, công nhân số. Phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; hướng phong trào thi đua vào mục tiêu nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và phải tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của NLĐ.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ; bám sát tình hình đời sống, việc làm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vấn đề phát sinh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh; tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp, không để “khoảng trắng” về công đoàn ở những địa bàn trọng điểm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; tập trung quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động; động viên đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động; các cấp chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, tạo điều kiện để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, lao động tỉnh nhà có bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Lương Trọng Thành, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XXI.

